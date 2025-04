L’urlo dalle campagne: «Abbandonati» 

Si sentono «schiacciati» dalla burocrazia, come del resto racconta la locandina dell’evento: una scrofa con i suoi piccoli che “succhiano” le risorse prodotte da agricoltori e pastori. Un’immagine forte e chiara. Sono loro che ieri mattina hanno alzato la voce contro le istituzioni.

C’è chi è partito da Santa Giusta, chi da Tramatza e altri da Villasanta. Destinazione unica per tutti: la zona industriale di Terralba. È qui che tantissimi operatori hanno alzato la voce contro la Regione.

Le voci della rabbia

Gli operatori, tantissimi, sono scesi in piazza per protestare contro i ritardi nei pagamenti dei contributi pubblici. Ma anche per ricordare i numerosi obblighi burocratici e gli eccessivi oneri a loro addebitati. Ha gridato la disperazione di tutti Gianuario Falchi, tra i leader dei “Pastori senza bandiera”, arrivato da Bultei: «Siamo qua ancora una volta per denunciare gli stessi problemi che nessuno vuole ascoltare. Dalla Regione arriva solo silenzio e nessun confronto. Stiamo attendendo ancora il pagamento dei premi comunitari, siamo in una situazione di disastro. Evidentemente la protesta del latte del 2019 non è servita a nulla. Inutile convocare tavoli se poi nessuno ascolta e risolve i nostri disagi».

E ancora: «Continuano a fare orecchie da mercante - spiega Nenneddu Sanna, altro operatore - Nel giro di pochi anni nelle campagne non ci sarà più nulla, nessun prodotto». Mario Carai: «Stiamo denunciando gli stessi problemi di sempre. A noi stare in strada non fa piacere, anche oggi non si è visto nessun politico».

La mobilitazione

Per diverse ore i pastori e gli allevatori sono rimasti in strada. Per solidarietà sono stati raggiunti anche da diversi cittadini, curiosi di conoscere i problemi di chi coltiva le verdure che poi arrivano nei supermercati e di chi alleva il bestiame. Poco prima di lasciare la zona industriale di Terralba gli operatori hanno fatto una richiesta: “Chiediamo un tavolo tecnico con la Regione, vogliamo che tutti, maggioranza e minoranza, ascoltino le nostre richieste. Se entro pochi giorni nessuno ci contatterà allora raggiungeremo l'aeroporto di Elmas. Noi non ci fermiamo più”.

RIPRODUZIONE RISERVATA