L’Uri vola grazie alla doppietta di Masia 

Uri. Anticipo vincente per l’Atletico Uri, che batte 2-0 il Tivoli grazie a una doppietta di Alessandro Masia. Al 4’ punizione proprio di Masia dalla destra, Congiu trova la deviazione all’altezza del secondo palo ma mette fuori. Al 14’ ancora Masia si libera bene e calcia in area ma la difesa si salva in angolo. Subito dopo palla in area per Aloia, che non trova la porta. Alla mezz’ora Mastropietro si gira bene in area ma Atzeni salva. Sul ribaltamento di fronte Demarcus addomestica la palla in area e tocca per l’accorrente Masia, ma Trovato devia in angolo.

Atletico Uri (3-5-2) : Atzeni; Congiu, Piga, Fadda; Ravot (44’ st Jah), Loru, Fiorelli, Masia (41’ st Pinna), Melis (1’ st Fancellu); Aloia (40' st Samb), Demarcus (12' st Wato Kuate). In panchina Quesada, Scanu, Fusco, Di Paolo. Allenatore Paba. Tivoli (4-4-2) : Trovato; Vagnoni (14’ st Coquin), Tarantino, Valentini, Sfano; Provinzano (31’ st Pellegrini), Falilo (26’ st Spila), De Marco, Vecchi (40' st Torsellini); Mastropietro; Fall (21’ st De Dominicis). In panchina Simeoni, Costa, Bozzaotre, Laurenti. Allenatore Colantoni. Arbitro : Bianchi di Prato. Reti : 1’ st e 16’ st Masia. Note : Angoli 9-5 per il Tivoli. Ammoniti Demarcus, Masia, Fancellu e Vecchi. Recupero 2’ pt + 5’ st.

Il secondo tempo

Vantaggio urese dopo 44” della ripresa: sponda di Aloia per Masia che lascia rimbalzare la palla e appena dentro l’area fa partire un diagonale mancino che si insacca nel sette opposto. Al 51’ Mastropietro devia verso la porta, Congiu salva sulla linea, si accende un batti e ribatti e la palla fiisce in corner. Al 61’ ancora sponda di Aloia per Masia che insacca il 2-0. «A nome di tutta la squadra tengo a dedicare la vittoria a Bianca», dichiara mister Paba per festeggiare la nascita della primogenita di bomber Aloia e mamma Giorgia.



