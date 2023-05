L’Uri vince ma non evita i playout 

Atletico Uri 1

Portici 0

Atletico Uri (3-5-1-1) : Atzeni; Congiu, Piga (13’ st Fancellu), Fadda; Ravot, Loru, Melis, Fiorelli, Demarcus (35’ st Polletta); Masia, Samb. In panchina Gagliardi, Jah, Luigi Scanu, Fusco, Pinna, Alessandro Scanu, Di Paolo. Allenatore Paba.

Portici (5-3-2) : Borrelli; Nocerino (45’ st Amendola), Silvestre (41’ st Pinto), Senese, Guarino, Cirillo (28’ st Scorza); Stallone, Mirante (28’ st Filogamo), Marino (19’ st Mincione); Orlando, Di Gennaro. In panchina Schaeper, Poerio. Allenatore Sarnataro.

Arbitro : Mattia Drigo di Portogruaro.

Rete : 36’ Fiorelli.

Note : ammonito Fadda.



Uri. Una rete di Fiorelli al 36’ decide la sfida tra Atletico Uri e Portici. Ma i padroni di casa nonostante la vittoria dovranno disputare i playout contro l’Ilvamaddalena, ancora al Ninetto Martinez; i campani invece sono salvi.

La partita

Al 27’ traversone dalla destra, acrobazia di Nocerino e Atzeni risponde da campione. Al 31’ Samb riceve una rimessa laterale, stoppa di petto e si gira dai 20 metri chiamando Borrelli alla deviazione in angolo. Cinque minuti dopo, Loru entra in area sulla destra, arriva sul fondo e la mette in mezzo per l’accorrente Fiorelli che insacca in scivolata. Al 74’ Masia entra in area dalla destra e mette in mezzo per Samb, che viene contrastato in corner da Guarino. Quattro minuti dopo, cross dalla sinitra, sul secondo palo c’è Silvestre ma il suo colpo di testa è disinnescato da Atzeni. Il portiere dell’Atletico è protagonista anche al minuto 81: prima devia la rasoiata mancina di Di Gennaro e poi anche il tap in di Mincione prima che la difesa liberi.

Ora il derby

«Sarà il quarto confronto contro l’Ilva», ricorda Massimiliano Paba a fine match, «sarà uno scontro tra sarde e questo dispiace un po’. Abbiamo grande rispetto dei maddalenini perché conosciamo il valore della squadra, dei giocatori, del mister e sappiamo che sarà una partita di grande difficoltà. Ora godiamoci la vittoria, poi penseremo a preparare nel miglior modo questa finale».



