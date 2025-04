L’Uri sprofonda: la retrocessione è dietro l’angolo 

Paganese 1

Atletico Uri 0

Paganese (3-4-3) : Spurio; Dicorato, Galizia (40’ st Petrosino), Zugaro; Gianmarco De Feo (27’ st Ricci), Malvestuto, Francesco De Feo, Del Gesso; Fierro, D’Angelo, Mancino. In panchina Grimaldi, Langella, Di Masi, Boccia, Montoro, Pellino, De Angelis. Allenatore Raffaele Esposito.

Atletico Uri (4-3-2-1) : Bortoletto; Ravot (44’ st Federico Piga), Rosseti, Piacente, Fadda; Dore (27’ st Pisano), Carlo Piga (24’ st Scanu), Fiorelli (11’ st Animobono); Cicarevic, Demarcus; De Cenco. In panchina Cherchi, Jah, Tognoni, Tuveri, Basciu. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Vittorio Umberto Branzoni di Mestre.

Rete : st 18’ D’Angelo.

Note : espulsi Ricci (P) e Piacente (A). Ammoniti Del Gesso e Dicorato (P) e Cicarevic (A).



Pagani. Trasferta in Campania negativa per l’Atletico Uri, che perde 1-0 in casa della Paganese al termine di un match nel quale i ragazzi di Massimilano Paba (come spesso in questa stagione) hanno raccolto molto meno di quanto prodotto. Allo stadio Marcello Torre di Pagani partita subito viva. La palla buona arriva sulla testa di Rosseti la cui mira è alta. Subito dopo è Bortoletto a rispondere con i piedi a una conclusione di Gianmarco De Feo. Al 37’ Mancino ci prova ma il portiere ospite è pronto alla respinta.

In apertura di ripresa la Paganese cerca con più insistenza la via della rete. Prima Mancino calcia sul fondo, poi è il palo al 53’ a dire di no al solito De Feo. I padroni di casa la sbloccano al 63’ con D’Angelo, che insacca un traversone proveniente dalla fascia opposta. La reazione urese è in una conclusione di Ravot, che Spurio ribatte. Bortoletto interviene con i piedi su tiro di Gianmarco De Feo. Al 76’ rosso per proteste per il tecnico Esposito. Tre minuti dopo Spurio si salva ancora su Demarcus. Subito dopo Ricci e Piacente non se le mandano a dire e si guadagnano l’espulsione. Finisce 1-0. La Paganese continua la sua corsa verso i playoff, mentre per l’Atletico Uri la classifica fa veramente paura: a due turni dal termine, sono 4 i punti di ritardo dalla zona playout.



RIPRODUZIONE RISERVATA