l’uri si arrende alla capolista 

ATLETICO URI 1

CAVESE 3



Atletico Uri (3-5-2) : Atzeni (1' st Tirelli); Rosseti, Esposito, Barracca (22' st Valentini); Piga, Melis, Fiorelli (1' st Scanu), Attili, Pisano (1' st Ravot); Demarcus, Fangwa (12' st Cristaldi). In panchina Pionca, Fusco, Ansini, Cannas. Allenatore Massimiliano Paba.

Cavese (3-5-2) : Boffelli; Buschiazzo, Troest, Megna; Fraraccio, Antonelli, Zenelaj (35' st Sette), Urso, Derosa; Di Piazza (23' st Addessi), Foggia (41' st Chiarella, 45' st Gueye). In panchina Lucano, Polanco, Tropea, Faella, Mercurio. Allenatore Daniele Cinelli.

Arbitra : Deborah Bianchi di Prato.

Reti : 17' Antonelli, 35' Zelenaj, 7' st Derosa, 29' st Attili (r).

Note : Spettatori 300 circa. Angoli 5-4 per la Cavese. Ammoniti Fangwa, Ravot, Demarcus, Megna e l'allenatore Paba. Recupero 1' pt + 7' st.



Uri. «Ha vinto la squadra più forte, quella che vincerà il campionato». Le parole dell'allenatore dell'Atletico Uri Massimiliano Paba vidimano la vittoria per 3-1 della capolista Cavese sul campo dei giallorossi.

Ospiti in vantaggio dopo 17' di gioco, alla prima vera azione del match, con Antonelli, che insacca sottomisura un suggerimento dalla sinistra di Urso. Al 35' il raddoppio: la lunga azione dei campani è capitalizzata da un tiro di Zelenaj da lontano, deviato da un difensore, che finisce alle spalle dell'incolpevole Atzeni. Subito dopo, Fangwa finisce a terra in area ospite, il rigore pare netto, ma l’arbitra fa proseguire.

La ripresa si apre con un triplo cambio urese ma passano 7' e la Cavese cala il tris: cross di Fraraccio dalla destra, dalla fascia opposta arriva Derosa, che con un bel tiro dai venti metri firma lo 0-3. Al 73', Attili si conquista un calcio di rigore, che poi va a trasformare con una potente conclusione centrale, per l'1-3 finale.