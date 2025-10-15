L’Uri rimonta e vince ma la qualificazione è aperta 

Atletico Uri 2
Buddusò 1
Atletico Uri
(3-5-2)
:
Cherchi, Ravot, Federico Piga, Canavessio, Brondani da Luz, Dore (43’ st Virdis), Leomanni, Giovanni Piga (21’ st Lubrano), Fabio Scanu (18’ st Campana), Luigi Scanu, Ricci (38’ st Lintas). In panchina Marcomini, Ventricini, Lambroni, Basciu, Monti. Allenatore Massimiliano Paba.
Buddusò (3-5-2) : Faralli, Brailly Bigata (46’ Canu), Cordoba, Umar, Etoh Ntossui (13’ st Gomis), Sergio (28’ st Sambiagio), Pisacreta, Fideli (23’ st Ghisu), Seillane, Scanu, Balde (10’ st Faye). In panchina Farris, Canu, Marrone, Uleri. Allenatore Ferruccio Terrosu.
Arbitro : Nicolò D'Elia di Cagliari.
Reti : pt 16’ Sergio, 44’ Brondani da Luz; st 7’ Ricci (r).
Note : espulso Seillane.
Uri. L’Atletico Uri batte 2-1 in rimonta il Buddusò nel match d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza.
Match tirato al Ninetto Martinez. Gli ospiti vanno per primi in vantaggio poco dopo il quarto d’ora di gioco con Sergio, che intercetta un pallone respinto corto dalla difesa urese e dai 18 metri trova la botta che finisce la sua corsa alla destra dell’incolpevole Cherchi. Poco prima dell’intervallo il pari arriva grazie a Brondani da Luz, che trova la deviazione vincente su calcio d’angolo battuto da Federico Piga.
Nella ripresa al 51’ Leomanni finisce a terra in area ospite e il signor D’Elia indica il dischetto. Batte Ricci che firma il 2-1 per i padroni di casa. Piove sul bagnato in casa Buddusò al 64’ con il secondo cartellino giallo sventolato all’indirizzo di Seillane, che lascia i compagni in inferiorità numerica per l’ultima mezz’ora. L’Atletico cerca in diverse occasioni la terza rete senza successo: il risultato non cambia e rimanda il verdetto-qualificazione al match di ritorno in programma mercoledì 29 ottobre.
