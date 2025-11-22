L’Uri passa a Tortolì ed entra in zona playoff 

Tortolì 0

Atletico Uri 2

Tortolì (4-4-2) : Tangianu, Forense, Lahrach, Delpiccolo (31’ st Pili), A. Piroddi; Sulis, Serra (26’ st Cocco), Ferrareis, Contu (13’ st Poli); R. Piroddi (37’ st Carracoi), Manconi (13’ st Rarinca). In panchina Marongiu, Loi, Mattia Nieddu. Allenatore Mereu.

Atletico Uri (4-2-3-1) : Cherchi, Ravot, Canavessio, Iacob, C. Piga; G. Piga, L. Scanu; Ricci (42’ st Leomanni), F. Piga (21’ st Basciu), Lintas; Monti. In panchina Atzeni, Ventricini, Lambroni, Lubrano, Arnaudo, F. Scanu, Marcomini. Allenatore Paba.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 13’ Ravot; st 33’ Basciu.

Note : espulsi Forense, L. Scanu; ammoniti Monti, Iacob, Lintas, R. Piroddi.

Tortolì. Il Tortolì soccombe (0-2) con l’Atletico Uri e la classifica, dopo 3 punti nelle ultime sei gare, preoccupa. Il successo in casa manca da oltre due mesi.

L’Uri passa al 13’: su un tiro innocuo di Ravot dall’interno dell’area Tangianu legge male la traiettoria e la palla lo scavalca. Al 25’ Roberto Piroddi calcia da fuori, Cherchi ha una presa difettosa e la palla finisce sul palo. Nella ripresa al 2’ ancora Roberto Piroddi si fa minaccioso ma Cherchi sventa in tuffo. Al 10’ Forense prende il secondo giallo e lascia i compagni in dieci. Al 12’ Carlo Piga scheggia la traversa da 25 metri. Anche l’Uri finisce in 10 (doppio giallo per Luigi Scanu al 27’) ma Basciu al 33’ chiude la gara con un sinistro sotto l’incrocio. (ro. se.)

