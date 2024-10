L’uri non fa drammi «Ora lavoriamo» 

Uri. «Non abbiamo fatto la prestazione della domenica precedente, questo è fuor di dubbio. Ci è mancato qualcosa. È venuta fuori una partita molto contratta, spezzettata, assolutamente non bella». Massimiliano Paba, allenatore dell’Atletico Uri, analizza così la sfida persa dalla sua squadra nell’anticipo di sabato scorso col Latte Dolce: «Forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, anche per numero di occasioni. Però faccio i compimenti agli avversari, perché hanno fatto la partita che dovevano».

Ma il tecnico guarda già al futuro: «Archiviamo questa brutta battuta d’arresto e pensiamo alle prossime partite e a lavorare, rimanendo in fiducia e mantenendo serenità e concentrazione. C’è tutto il tempo per riprendere il cammino». Tommaso Movilli, in panchina al posto dello squalificato Gabriele Setti, parla a sua volta di «bella vittoria, che arriva nel momento più giusto dell’anno. Magari nelle precedenti partite non tutto era andato come doveva, anche da parte nostra. Stavolta abbiamo lavorato bene di squadra. Abbiamo vinto, stiamo gioendo, ma non abbiamo fatto nulla. Mancano ancora una marea di partite e punti: per la salvezza è ancora molto lunga», chiosa con lucidità il tecnico sassarese.



