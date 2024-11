L’Uri in campo a Monterotondo 

Uri. «Stiamo attraversando un buon momento e vogliamo continuare nella striscia positiva. Andremo a giocarci la partita consci delle difficoltà che affronteremo dovute al valore del Monterotondo, che è un’ottima squadra».

Nelle parole dell’allenatore Massimiliano Paba c’è tutta la soddisfazione per il buon momento che vive l’Atletico Uri ma anche la voglia di continuare a lavorare evitando voli pindarici. Oggi alle 14,30 la squadra scenderà sul manto erboso del Comunale Fausto Cecconi di Monterotondo per affrontare una squadra che, (incendo 1-0 a Sassari contro il Latte Dolce grazie a una sfortunata autorete dei padroni di casa, è tornata alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e ha cinque punti di vantaggio su Fadda e compagni. L’Atletico Uri ha messo in fila cinque risultati utili consecutivi (un successo di misura sul campo dell’Ilvamaddalena e quattro pareggi per 1-1, l’ultimo domenica scorsa a Usini contro un’altra compagine romana, il Trastevere) ma resta in zona playout: dunque necessita ancora di buone prestazioni, e soprattutto di punti, per risalire verso posizioni più tranquille dopo che nei primi otto turni erano arrivate appena una vittoria (il 2-0 interno sulla Sarnese) e due pareggi (a reti bianche nell’esordio casalingo contro la Cos e 1-1 con il Terracina) a fronte di cinque sconfitte.

Questo pomeriggio Paba dovrà disegnare la formazione tenendo conto delle assenze dell’esterno destro Simone Ravot, del centrocampista Andrea Animobono e dell’attaccante Antonio Demarcus, tutti alle prese con infortuni.



