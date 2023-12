L’Uri conquista un punto e lascia il Flaminia a -4 

Flaminia 0

Atletico Uri 0

Flaminia (4-4-2) : Chicarella; Penchini, Fumanti (37’ st Lorenzo Celentano), Boccaccini, Bradarskiy; Mattia, Benedetti, Fabrizio Tirelli, Igini; Bertoldi, De Cenco. In panchina Piersanti, Tufano, Muti, Pericolini, Massaccesi, Alessio Celentano, Montecolle, Paun. Allenatore Nofri Onofri.

Atletico Uri (3-5-2) : Domiziano Tirelli; Esposito, Fadda, Pisano; Ravot (29’ st Jah), Melis, Attili, Valentini, Barracca (29’ st D’Ottavi); Fangwa, Demarcus. In panchina Atzeni, Pionca, Fiorelli, Ansini, Piga, Scanu, Cannas. Allenatore Paba.

Arbitro : Moretti di Cesena.

Note : e spulsi Pisano e il vice allenatore Mura; ammoniti Fumanti, Ravot, Barracca e Fadda.



Civita Castellana. Un Atletico tutto cuore esce con un punto dal Turiddo Madami di Civita Castellana. Finisce 0-0 l’anticipo tra il Flaminia e gli uresi. L’occasione più ghiotta è per i rossoblù padroni di casa, che al 67’ hanno colpito la traversa con Fabrizio Tirelli su assist di Bertoldi. A un quarto d’ora dalla fine l’esordio in giallorosso del nuovo acquisto Gabriel D’Ottavi. Subito dopo, rosso diretto per Pisano e uresi in dieci nel finale di gara. Al 95’ Domiziano Tirelli salva tutto sul diagonale di Celentano.



