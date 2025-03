l’uri combatte ma deve cedere alla vice capolista cassino 

Cassino 1

Atletico Uri 0

Cassino (3-5-2) : Stellato; Croce, Cocorocchio, Filippini; Raucci (7’ st Herrera), Tribelli (48’ st Traditi), Mele (19’ st Carbone), Carnevale (43’ st Rossi), Maciariello (30’ st Onesto); Bellucci, Abreu. A disposizione Lovecchio, Carcione, Paglia, Caiazzo. Allenatore Imperio Carcione.

Atletico Uri (4-4-2) : Bortoletto, Ravot, Jah (38’ st Basciu), Piacente, Fadda; Pisano, Tuveri, Melis, Luigi Scanu (15’ st Federico Piga); De Cenco, Demarcus (32’ st Tognoni). A disposizione Cherchi, Dore, Anedda, Animobono, Fabio Scanu, Cicarevic. Allenatore Massimiliano Paba.

Arbitro : Leonardo Leorsini di Terni.

Rete : st 31’ Carbone.

Note : ammoniti Stellato e Filippini (C), Fadda, Luigi Scanu, Pisano, Melis e Demarcus (A). Recupero 3’ pt + 6’ st.



Cassino. Sconfitta di misura per l’Atletico Uri, che cede 1-0 sul manto erboso del Comunale Gino Salveti di Cassino al termine di una sfida combattuta, ben giocata a livello agonistico e che ha visto le due squadre fronteggiarsi alla pari. Primo tempo con pochi spunti degni di nota e le difese ben registrate. Al 13’ Ravot stuzzica Stellato da fuori ma il portiere è attento. In apertura di ripresa palla buona per Luigi Scanu che a centro area si fa schermare dalla retroguardia. Al 52’ è Stellato a salvare su Melis. Al 58’ Tribelli sfiora il palo. Vantaggio laziale al 76’ con il subentrato Carbone, che trova il tap-in vincente dopo che Bortoletto aveva respinto la conclusione di Abreu. Forcing finale dell'Atletico, ma il risultato non cambia.



