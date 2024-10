l’uri centra il primo successo: batte la sarnese e si rilancia 

Atletico Uri 2

Sarnese 0

Atletico Uri (4-3-3) : Renna (36’ st Cherchi); Anedda (45’ st Animobono), Jah, Rosseti, Piacente; Tuveri (8’ st Basciu), Fedele, Attili (12’ st Fiorelli); Melis, De Cenco, Demarcus (40’ st Pisano). In panchina Pionca, Dore, Ravot, Mari. Allenatore Francesco Mura.

Sarnese (4-3-3) : Bonucci: Manuzzi, Samotti (40’ Labriola), Altobelli, Callegari (31’ st Mancino); Vecchione, Uliano (20’ st Fernandez), Serio (40’ Piantedosi); Lagzir (14’ st Iannone), Montini, Liurni. In panchina Bufano, Panzera, Intinacelli, Gasti. Allenatore Massimo Agovino.

Arbitro : Andrea Santeramo di Monza.

Reti : pt 12’ De Cenco, st 13’ Attili.

Note : ammoniti Tuveri e Attili (A), Lagzir, Manuzzi e Fernandez (S); spettatori 400 circa; angoli 5-6; recupero 1’ pt + 8’ st.



Usini. Prima vittoria stagionale per l’Atletico Uri, che con una rete per tempo batte la Sarnese 2-0 e si rilancia in classifica al termine di una partita che ha visto i ragazzi di Massimiliano Paba (ancora in tribuna per squalifica) condurre la gara nel punteggio e nel gioco.

Al Peppino Sau di Usini uresi in vantaggio dopo 12’: traversone di Piacente, De Cenco sbuca sul secondo palo e prima centra la faccia inferiore della traversa, poi è il più pronto per il tap-in vincente.

Al 58’ arriva il raddoppio: un tocco di mano di Manuzzi su cross di Melis convince l’arbitro a concede un calcio di rigore, sul dischetto va Attili che si fa respingere la conclusione da Bonucci ma poi è il più lesto di tutti a tornare sulla sfera e insaccare.



