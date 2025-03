L’Uri cade, derby all’Ilva 

Atletico Uri 0

Ilvamaddalena 1

Atletico Uri (4-4-2) : Bortoletto; Ravot, Rosseti (21' st Jah), Piacente, Fadda; Fiorelli (32' st Pisano), Animobono, Cicarevic (15' st Federico Piga), Melis (38' st Tuveri); De Cenco, Demarcus. A disposizione Renna, Anedda, Tognoni, Scanu, Basciu. Allenatore Massimiliano Paba.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Lobrano, Bonu, Di Pietro, Vitelli; Dessena (49' st Russo), Izzillo (49' st Furijan), Attili (25' st Tesija); Bolo (42' st Dominguez), Aloia (17' st Okitokandjo), Nana. A disposizione Vlasceanu, Glino, Touray, Alvarez. Allenatore Sandro Acciaro.

Arbitro : Toselli di Gradisca d'Isonzo.

Rete : 29’ st Nana.

Note : spettatori 400 circa. Angoli 3-3. Ammoniti Fiorelli, Cicarevic, Rosseti e Tuveri (A), Attili e Izzillo (I). Recupero 0' pt + 8' st.



Uri. Il derby del nord Sardegna sorride all'Ilvamaddalena, che sbanca 1-0 un Ninetto Martinez finalmente riaperto ai tifosi, che sono accorsi in buon numero. La sfida, agonisticamente accesa ma complessivamente corretta, è stata decisa da un lampo di Nana alla mezz'ora della ripresa, che ha spezzato un equilibrio che sembrava poter rimanere tale fino alla fine.

La cronaca

Il match si accende con un tiro-cross rasoterra di capitan Fadda dopo 5' di gioco, che sfila di poco oltre il palo più lontano. Al 10', punizione di Attili, uno dei due ex uresi ieri in campo in maglia biancoceleste, di poco alta. Sette minuti dopo, Cicarevic controlla palla e ci prova da fuori, con palla che sfila alla sinistra della porta difesa da Manis. Al 22', Aloia, altro ex, calcia dai 20 metri, costringendo Bortoletto ad alzare oltre la traversa. Al 34', gli ospiti non sono perfetti nell'uscita dal basso, l'Atletico cerca di approfittarne, ma la difesa libera con affanno.

La ripresa

Al 54', Melis ha la palla buona in area, ma capitan Di Pietro è provvidenziale e salva in corner. Al 69', cross di Fadda, colpo di testa di Demarcus sul primo palo e Manis è pronto alla parata. Cinque minuti dopo, arriva la rete che decide il match: Nana controlla palla sulla sinistra e fa partire un diagonale mancino che finisce la sua corsa alla sinistra di Bortoletto, che non può evitare la marcatura. Nervi tesi nel finale: una sostituzione un po' troppo elaborata da parte dell'Ilva accende gli animi e fa scappare qualche parola di troppo tra le due panchine. A farne le spese sono il viceallenatore dell'Atletico e un dirigente dell'Ilva, espulsi. Il match finisce con la gioia degli ospiti, che tornano a La Maddalena con tre punti utili per la corsa salvezza.



