l’uri cade ancora col cynthia arriva il terzo ko di fila 

Chyntialbalonga 2

Atletico Uri 0

Cynthialbalonga (4-3-3) : Eugenio Fusco; Bigi, Albanese, Santoni, Capaldo; Di Cairano (23’ st La Vigna), Pisanu (41’ st Falasca), Manca; El Bakhtaoui (30’ st Cappai), Sartor Camina (30’ st Doratiotto), Maccari (41’ st Calzone). In panchina Silvestrini, Quadraccia, Zitelli, Lisari. Allenatore Gabriele Passerini (Mariotti squalificato).

Atletico Uri (3-4-1-2) : Tirelli; Barracca, Esposito Fadda; Ravot, Valentini (20’ st Fiorelli), Attili (38’ st Melis), Piga (1’ st Pionca); Demarcus; Cristaldi, Valbuena (5’ st Fangwa), Cannas (33’ st Ansini). In panchina Atzeni, Andrea Fusco, D’Ottavi, Mari. Allenatore Francesco Mura (Paba squalificato).

Arbitro : Duccio Mancini di Pistoia.

Reti : 6’ st e 36’ st Maccari.

Note: g ara disputata a porte chiuse. Espulso Barracca per doppia ammonizione, ammoniti Pisanu, Di Cairano, Valentini. Recupero 1’ pt + 5’ st.



Pavona. Sconfitta all’inglese per l’Atletico Uri, che cede il passo a una Cynthialbalonga più concreta capace di colpire per due volte nella ripresa con l’attaccante classe 2004 Alessio Maccari, il più pericoloso dei suoi.

La sfida, disputata a porte chiuse al campo sportivo di Pavona, ha visto le squadre guidate in panchina dagli allenatori in seconda viste le squalifiche dei tecnici Marco Mariotti e Massimiliano Paba. Subito Maccari pericoloso, ma il suo tiro si spegne sull’esterno della rete. La partita si instrada sui binari più favorevoli ai padroni di casa dopo un quarto d’ora di gioco: contatto in area urese tra Barracca e Sartor Camina, per l’arbitro è rigore e seconda ammonizione per il difensore ospite (la prima era arrivata meno di dieci minuti prima). Va sul dischetto l’esperto attaccante ma la sfera centra il palo. Al 25’ palla di capitan Di Cairano per Maccari che di testa mette sul fondo.

Laziali in vantaggio al 51’ con Maccari, che trova la zampata risolutiva al termine di un’insistita azione in area urese. Al 59’ Demarcus innesca Ansini ma la mira è sbagliata. A nove minuti dal termine i laziali la chiudono in contropiede ancora con Maccari, che insacca e regala i tre punti ai suoi. Per l’Uri è il terzo ko di fila.



RIPRODUZIONE RISERVATA