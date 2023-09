«L’urgenza di difendere la nostra Isola» 

Un libro che racconta limiti, storture, paradossi e potenzialità di un’Isola troppo dipendente dal Continente. Pensieri che si sposano con la tradizione della poesia improvvisata. Due mondi in piena sintonia nell’incontro, a Quartu, nella casa museo Sa Domu e Farra, nel quale l’editore del gruppo L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, ha presentato, davanti a un folto pubblico, il suo libro “Buongiorno SarDegna”. Due mondi che non sono estranei. Antonio Pani, poeta improvvisatore, uno degli organizzatori dell’evento, spiega che «i temi al centro dell’opera vengono affrontati nelle gare poetiche e danno slancio a una tradizione antichissima».

In versi

Sergio Zuncheddu analizza passato e presente dell’Isola e delinea orizzonti e soluzioni. «Il destino della Sardegna, chiarisce, è condizionato dalla dipendenza economica. Sullo sfondo, ma neppure troppo, c’è lo scenario di un riscatto possibile che può diventare concreto solo se i sardi riusciranno a essere consapevoli della penalizzante situazione di oggi». Antonio Pani non si è limitato a leggere “Buongiorno SarDegna”. Ha fatto qualcosa in più. Ispirato dai capitoli del libro, ha scritto un componimento con i caratteri metrico-stilistici della tradizione sarda (“Is malas fainas”, “Le cattive azioni”). L’incipit è questo: “A bortas solu mi pongu a pentzai/ Biendi su mundu cant’est cambiau/ In mèllus,in peus? Si ddu provu a nai/ Ponendi a cunfrontu presenti e passau/ Di essi prexiau no nc’est su tanti/ Su chi portu ananti mi càusat suspiru/ Ddu giru ddu miru m’intendu dispraxiu/ Ca unu muntronaxiu ndi bòlint fai”. Il controcanto poetico del saggio dello scrittore-editore.

Obiettivo

«Il mio obiettivo – afferma Sergio Zuncheddu – è quello di rendere consapevoli i cittadini dei problemi veri della Sardegna, di indicare una strada possibile. La dipendenza dal mondo esterno si traduce in impatti sull’economia, sul paesaggio, sull’intera società sarda che non sempre sono positivi. C’è l’urgenza di difendere la Sardegna». Uno slancio che piace molto ai “cantadores” arrabbiati per tutti i veleni che avvolgono l’Isola. Ecco che cosa scrive Antonio Pani: “Po su Deus dinai unu mund’e fumu/ Cun i gimineras spraxendi velenu/ No s’intendi prus su bellu profumu/ Mancu in giardinu de froris prenu/ In donnia terrenu si bit su degradu/ Ca in malu stadu est s’ambienti/ Sempri prus genti de malu profetu/ sentz’e arrespetu sighendi a imbrutai”.

Dibattito

Nell’antica casa campidanese di Quartu, preservata in tempi non sospetti da Giovanni Battista Musiu, ha partecipato al confronto, moderato dal giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia, anche il sindaco Graziano Milia: «Il libro di Sergio Zuncheddu è importante perché suscita un dibattito pubblico. Abbiamo bisogno di discutere e poi di portare a sintesi queste discussioni e quelle che, a volte, appaiono posizioni distanti». Secondo l’autore è necessario «tutelare il paesaggio, il nostro tesoro, l’elemento più importante. Si tratta di un patrimonio vitale per la Sardegna. Non deve essere consentito lo scempio che si va delineando. Hanno presentato progetti per installare pale eoliche che sarebbero sufficienti per soddisfare il fabbisogno energetico di più di 50 milioni di persone. Se siamo consapevoli di tutto questo siamo già alla metà del lavoro». Sergio Zuncheddu vuole fare chiarezza sulle intenzioni: «Io sono un imprenditore, sono un imprenditore consapevole, e sono anche editore. Non sono un politico. Tutto quello che sto facendo, con il libro e con le battaglie dell’Unione, nasce dalla necessità di dare un contributo per la difesa della Sardegna. Prima che sia troppo tardi».

