«L’urbanistica, la mia vita Mi chiamano in tanti per avere una consulenza» 

«Mi chiamano ancora in tanti, soprattutto sindaci, assessori e dirigenti comunali, per avere chiarimenti su delicate questioni urbanistiche. La materia è scivolosa, ma a me ha sempre appassionato». Marcello Roberto Marchi, giornalista e consulente politico, ha appena festeggiato i 90 anni, ma la mente è molto allenata. L’interpretazione di norme, in apparenza astruse, continua ad essere il suo pane quotidiano. Le radici sono ad Abbasanta, dove nei primi anni Settanta è stato anche sindaco. «Ho studiato al Classico, a Cagliari. Mi chiamano ingegnere, ma in realtà mi sono avvicinato all’urbanistica da autodidatta. L’esperienza da sindaco è stata la molla».

Gli anni della rinascita

Nella città del sole, in un dopoguerra pieno di speranze ed energie nuove, trova il primo lavoro: l’impiego all’Enal, ente nazionale assistenza lavoratori, il porto sicuro di un posto pubblico, molto prezioso in quei tempi difficili. «Avevo il ruolo di addetto all’organizzazione. Erano i tempi eroici della rinascita dopo il conflitto bellico. In quegli anni l’Enal ha aperto molti circoli dopolavoristici per assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie momenti di incontro e svago. E, come pionieri, abbiamo promosso e sostenuto il turismo in Sardegna con la nascita, sempre per volontà dell’ente, dei primi campeggi nell’Isola. Ricordo anche eventi mondani come il primo festival di arte varia, era il 1958, al teatro Massimo con l’orchestra della Rai, Alighiero Noschese e i giovani cantanti lirici Maria Casula e Angelo Romero». Quel lavoro non dura molti anni. La Regione cerca ragionieri e dattilografi. È il 1962. Marchi partecipa al concorso. Orale e prova scritta. «Vengo assunto come dattilografo. All’Enal avevo un ruolo direttivo, ma alla Regione lo stipendio è più sostanzioso. Passo da 98 mila lire a 224 mila lire al mese. Ho pensato alle esigenze della mila famiglia». Lo sostiene una robusta fede democristiana, la Dc è il suo faro, un’idea coltivata con lo studio e tante buone letture. De Gasperi e don Sturzo sono numi tutelari in un momento storico di accese contrapposizioni con il fronte comunista.

Alla Regione

Raggiunge presto i piani alti del Palazzo, le stanze del potere politico e delle scelte importanti. Il primo incarico è quello di addetto alla segreteria del presidente Efisio Corrias. Poi diventa vicesegretario particolare. «Tra i miei compiti c’era quello di leggere i giornali per verificare se ci fossero richieste di aiuto da parte di famiglie sarde in difficoltà. Prendevo nota dei casi più spinosi e trasferivo la documentazione ai nucleo dei carabinieri, in servizio alla Regione. I militari preparavano un’informativa che veniva trasmessa a Corrias. A quel punto, entrava in scena un poliziotto che a bordo di una moto Guzzi raggiungeva le case delle famiglie più in difficoltà per rendere concreta l’opera di assistenza e carità decisa dal presidente. Era un modo per offrire un aiuto tangibile ai ceti più fragili che cercavano con fatica, in anni tormentati, migliori condizioni di vita. Era un aiuto mirato in base alle reali esigenze dei nuclei familiari». Marcello Roberto Marchi ha lavorato nelle segreterie di quattro presidenti della Regione: dopo Corrias, Paolo Dettori, Giovanni Del Rio e Mario Floris. Con loro ha tessuto legami che vanno al di là dell’aspetto professionale e politico. Stima e amicizia nel nome della comune fede democristiana. «Ma sono stato al fianco anche del “comunista” Luigi Cogodi quando fu assessore all’Urbanistica. Ero nel suo staff. Una volta mi disse: Marchi, io e lei abbiamo fatto il compromesso storico». Non ha mai trascurato, nelle diverse esperienze, l’attività giornalistica, grande passione sempre coltivata (sulla tessera professionale c’è la data del 1958). «Ho collaborato con l’Unione Sarda e diretto nell’anno glorioso dello scudetto il settimanale “Lo sportivo” che veniva distribuito allo stadio Amsicora prima della partita».

Appuntamento a Cagliari

Nelle scrivanie di molti responsabili di uffici tecnici dei comuni dell’Isola c’è il suo libro “Urbanistica in Sardegna”, testo sacro per gli addetti ai lavori. «Continua a essere un punto di riferimento. Per me è un grande motivo d’orgoglio». E stamattina, dalle 9, all’hotel Casear’s a Cagliari, il volume offrirà stimoli al dibattito nell’ambito del seminario organizzato dall’Asel, associazione degli enti locali presieduta da Rodolfo Cancedda. Interverrà l’ex magistrato del Tar Francesco Scano. Ci sarà anche Marcello Roberto Marchi. «Sono i miei temi. Non posso mancare!».

