L’urbanistica al centro  delle proposte dei candidati a sindaco 

Vicina a Cagliari e all’aeroporto, ben collegata, eppure ferma: Assemini non cresce. Chi compra casa qui, spiegavano un annetto fa gli agenti immobiliari, lo fa col pensiero di trasferirsi appena possibile. Il Puc approvato otto anni fa dalla prima Giunta Puddu sollevò speranze. È interessante sentire che giudizio ne diano oggi i tre candidati a sindaco. Uno è lo stesso Mario Puddu, alla guida di uno schieramento civico di cui fanno parte Udc, Sardegna 20Venti, Riformatori e Fortza paris: l’ex sindaco considera l’approvazione del Puc «una gran cosa e una risposta a quella classe politica che in trent’anni non era riuscita ad approvarlo» ma ammette che qualcosa non ha funzionato. «Se ne sarebbe dovuta verificare l'efficacia nel tempo», spiega. Invece? «Non mi risulta ci si sia posto il problema del mancato sviluppo auspicato». Citofonare a Sabrina Licheri, cui Puddu cedette le chiavi del Municipio cinque anni fa. Di entrambe le giunte grilline faceva parte il pentastellato Diego Corrias, ora candidato a sindaco col sostegno del suo partito e del Pd. «Dopo l'approvazione – ricorda – ci sono state sette varianti, tre accordi pubblico/privato, (Bricoman, Eurospin e Powercroft), la nascita di due zone espansione (Sa Costera, già in fase attuativa, e Cuccuru Macciorri) al centro di altrettanti Pin (Piani integrati di intervento) che individuano le macro-aree in cui far nascere nuovi quartieri. Senza un Puc approvato non sarebbero stati possibili». Pochino, per Niside Muscas (candidata del “centrodestra ristretto” formato da FdI, Lega e FI): «Cos’è cambiato con l’adozione del piano? Ad Assemini non si vede una gru e nell’ultimo anno si sono persi più di mille residenti. In compenso, i cittadini si sono dovuti sobbarcare l’aumento dell’Imu su aree considerate edificabili ma che di fatto non lo sono perché mancano i piani attuativi».

Indici e oneri

Critiche analoghe, in questi anni, hanno riguardato gli indici di edificabilità e gli oneri di urbanizzazione, entrambi ritenuti poco concorrenziali rispetto ai centri limitrofi. Per Puddu i primi «possono e devono essere rivisti» mentre sui secondi «non si può agire con molta libertà perché sono parametrati sulla dimensione del Comune. Invece – suggerisce – è possibile intervenire sul costo di costruzione: volendo si può agire secondo l’articolo 17 del Testo unico sull’edilizia sino ad azzerarlo. Cercheremo di farlo». Anche Corrias ammette «elementi su cui si può ragionare e intervenire» e promette, in caso di elezione, di mettere «in atto tutte le forme di agevolazione per rendere più appetibile investire ad Assemini». Detto ciò, puntualizza: «L’indice di edificabilità è di due metri cubi a metro quadro: siamo in linea con gli altri. Quanto agli oneri edilizi, non è vero che li aveva mo adeguati ai parametri Istat».

Quartieri possibili

Muscas affonda il colpo: «A Cuccuru Macciorri, a un anno e mezzo dagli annunci, non si è ancora mosso nulla perché l’ecosostenibilità è importante ma le scelte sui criteri di costruzione implicano costi pazzeschi che nessun costruttore si sente di affrontare. E Sa Costera, dove di recente è stata approvata una lottizzazione, resta collegata al resto del centro urbano da un sottopassaggio cui si accede solo tramite dei gradini e che presenta una curva a gomito non illuminata: un’enorme barriera architettonica». Anche Puddu è scettico su Sa Costera: «Con lo stagno a pochi metri e i problemi di dissesto idrogeologico che ci attanagliano non possiamo considerare prioritario occupare altri terreni. Cuccuru Macciorri è un problema diverso su cui è doveroso lavorare: nel frattempo credo si debbano declassificare le aree e smettere di far pagare l’Imu ai proprietari».