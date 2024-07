Luras, le pale dentro le aziende: «A rischio i vigneti del Vermentino» 

Il toponimo antichissimo sino ad oggi era associato a paesaggi galluresi di commovente bellezza e a vini Docg di grande pregio, ma ora Sas Ruinas ha il suono di un presagio che toglie il sonno. Macchia mediterranea, pascolo e sugherete sino al lago del Liscia e qui passerà una delle strade del parco eolico di Abba Mariana, eliminando l’erbaio dell’azienda agricola di Susanna Careddu. E l’imprenditrice (e agronoma) lurese si troverà dentro i suoi terreni anche il cantiere della Luras Windfarm srl. Lo dice il progetto di 400 pagine depositato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mite). Un parco eolico che interessa soprattutto il territorio di Luras (solo marginalmente Tempio e Calangianus) con 5 aerogeneratori di 230 metri della potenza 6,2 megawatt ciascuno. Chi vive e lavora a Sas Ruinas, Abba Mariana, Sas Enattos, Su Multone, ha deciso di “diffidare” il Mite con delle osservazioni che puntano a bloccare subito la procedura del Vas per il progetto. Le grandi torri, le strade di collegamento, i cavidotti, i recettori, se saranno realizzati, violenteranno questo territorio, dove ci sono i vigneti Docg “Vermentino di Gallura” e aziende agricole con le certificazioni di qualità Igp. Una pezzo di Gallura dove il turismo rurale sta crescendo di anno in anno e ora rischia un irreversibile involuzione.

«Non voglio andare via»

Susanna Careddu ha 29 anni e alterna l’attività professionale di agronoma a quella di imprenditrice agricola. Insieme al padre Giuseppe si occupa della sua azienda zootecnica di Su Multone, vicina al Liscia. La sua testimonianza è la sintesi della condizione di una decina di allevatori e viticoltori: «È stato un fulmine a ciel sereno, uno shock. Ho visto questo progetto di 400 pagine con un Piano particellare di esproprio per il parco eolico di Abba Mariana e ho capito subito che a rischio ci sono i sacrifici e il lavoro di anni di mio padre, della mia famiglia. Una strada passa tra le nostre stalle, quella per il ricovero delle pecore e l'altra dove c’è la mungitrice. Tra l’altro la prima struttura è stata realizzata con un Psr, il Piano di Sviluppo Rurale che è ancora in itinere. Un’altra strada e il cantiere sono nei terreni che usiamo per l’erbaio. Nella carta si legge espropri, ma la realtà è che questa operazione smembra la mia azienda. L’avvocato che abbiamo contattato è stato chiaro, se passa il progetto dovrete andare via. E nessuno ci ha chiesto nulla, nessuno ci ha neanche informati di quello che sta succedendo. Adesso faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per restare qui».

I vigneti tagliati

Le strade e le opere complementari del parco di Abba Mariana tagliano porzioni di vigneti. Davanti al Liscia si produce un vermentino Docg che gira il mondo. Lorenzo Landorno ha un estensione di ceppi nella località di Sas Enattos, spiega con una certa preoccupazione: «Le strade, lo rileviamo dal Piano particellare di esproprio, tagliano parte del mio vigneto. Perdo ceppi e a spese mie dovrei rifare tutto, con i filari più corti. Non è solo il mio vigneto a rischio. E l’economia di questo territorio, di Luras. Abbiamo costruito tutto questo nel corso degli anni e adesso possiamo perdere tutto in poco tempo. Ma non siamo disposti ad arrenderci».

La diffida al governo

Un consistente gruppo di imprenditori si è rivolto all’avvocata Maria Giovanna Pisano. I punti della “diffida” al governo nazionale sono chiari: assenza di informazione e di partecipazione della comunità locale; aziende agricole costrette a cessare l’attività perché l'area occupata renderà inservibili e inutilizzabili le terre e i fabbricati, sarà impossibile continuare a lavorate con “criteri economici; progetto di impianto su zone vincolate paesaggisticamente; danni irreversibili su vigneti docg "Vermentino di Gallura" e su aziende ovine a certificazione di qualità Igp. I luresi, che sono pronti a una resistenza su tutti i piani, attendono anche la convocazione della seduta straordinaria del Consiglio Comunale, annunciata dal sindaco Mauro Azzena alla fine di giugno. Nessuno ha intenzione di vedere torri di 230 metri al posto dei filari di vite.

