L’uragano san teodoro travolge un ghilarza in crisi 

Ghilarza 2

San Teodoro 6

Ghilarza (3-5-2) : Matzuzi, Ibba, Wojcik, Chergia, Floris (1’ st Melis), R. Biscu (13’ st Manca), Oppo, Maugeri, Chappino (28’ st Vorticoso), Rubattu (1’ st. S. Biscu), Gaita (19’ st Corrias). In panchina Miscali, Mereu. Allenatore Floris.

San Teodoro (4-3-3) : L. Melis. M. Melis, S. Saggia, Muzzu, Pandiani (36’ st Giagheddu), Mastromarino (34’ st Floris), Mannoni, Sanchez (31’ st Pirina), Ruzzittu (26’ st Di Nardo), Moro Tadeu (16’ st Santoro), Mauro. In panchina Deiana, A. Saggia, Rassu, Brandinu. Allenatore Malu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 8’ Chappino, 20’, 31’ e 45’ Sanchez, 22’ Pandiani, 40’ Mannoni; st 16’ Melis, 22’ Mauro.

Note : ammoniti Maugeri, Ibba, Chergia.

Ghilarza. Tra Ghilarza e San Teodoro c’è stata partita soltanto per i primi 20 minuti, dopodiché è emersa la qualità dell'organico della formazione ospite guidata da Pasquale Malu. La compagine di casa, imbottita di troppi giovani, paga l’assenza di titolari importanti come Chessa, Cossu e Orro. Eppure i giallorossi erano passati in vantaggio al 9’ del primo tempo con il solito Chappino (quinto gol all’attivo) ma, una volta raggiunto il pari al 20’ con Sanchez, i galluresi segnano a ripetizione al 22’ con Pandiani, al 31’ ancora con Sanchez, al 40’ con Mannoni e al 45’ tripletta personale di Sanchez. Nella ripresa il Ghilarza sembra più tonico e riesce a siglare il goal del 2-5 con Melis al 16’ ma poi al 22’ Mauro chiude le marcature con il 2-6 finale.

