L’uragano Milton fa tremare la Florida 

New York. Milton fa tremare la Florida. Con i suoi venti a 230 chilometri all’ora, l’uragano si avvicina pericolosamente e ha nel mirino Tampa Bay, area densamente popolata e in rapida crescita che è anche una delle più vulnerabili d’America alle inondazioni costiere. L’allerta è elevatissima: le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare e il presidente Joe Biden ha deciso di posticipare il suo viaggio in Germania e in Angola per monitorare gli sviluppi. Non è chiaro quando Biden potrà riprogrammare il viaggio visto che il suo mandato scade in gennaio. «È mia intenzione» andare in Angola e «in tutti i posti dove ho detto sarei andato», si è limitato a dire il presidente, che aveva promesso di andare in Africa nel corso del suo primo mandato. Ma al momento non è possibile: Milton rischia di essere «catastrofico, il peggior uragano ad abbattersi in Florida in 100 anni», ha spiegato Biden, invitando la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e ad evacuare se necessario. «È una questione di vita o di morte», ha avvertito. Sulle autostrade di Tampa Bay il traffico è intenso e ai distributori di benzina le code lunghissime. I supermercati sono presi d’assalto e l’acqua razionata. Ci potrebbero essere lunghi blackout. Nell’area l’ultimo grande uragano è stato nel 1921.

