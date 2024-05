Lupus, colpite le giovani donne 

Sono circa 1.600, in Sardegna, le persone affette da lupus eritematoso sistemico, malattia autoimmune che colpisce prevalentemente le giovani donne tra i 15 e 45 anni, il 90% dei casi totali diagnosticati nel nostro Paese. Nell’Isola, dove si registra l’incidenza più elevata a livello nazionale, colpisce una persona ogni mille abitanti, mentre nel resto d’Italia uno ogni 2mila. «Il lupus può aggredire pelle, articolazioni, cuore, polmoni, reni e cellule del sangue, compromettendo la qualità della vita di chi ne è affetto», spiega il professor Alberto Cauli, direttore della Reumatologia del policlinico Duilio Casula, il centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia del lupus, dove vengono accolti la maggior parte dei malati in Sardegna, offrendo un supporto ambulatoriale in day hospital e, quando indicato, in regime di ricovero.

«Il sistema immunitario», sottolinea lo specialista, «perde la sua abilità nel differenziare agenti esterni da cellule e tessuti appartenenti all'organismo, così reagisce attaccandolo». I sintomi più generali sono: eruzioni cutanee, in particolare sul viso (il classico “eritema a farfalla” sulle guance e sul naso), affaticamento, stanchezza estrema, febbre, dolori e gonfiori articolari. «La malattia può essere molto difficile da diagnosticare perché i disturbi che si manifestano sono simili a quelli di molte altre patologie comuni, possono variare notevolmente da persona a persona, con periodi in cui si acuiscono e altri in cui scompaiono».

La fertilità delle giovani donne, e la possibilità di concepimento in genere, non viene compromessa anche se le gravidanze devono essere programmate nei periodi di remissione o bassa attività di malattia e attentamente monitorate. In questo senso, nell’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è stata formalizzata una stretta collaborazione tra la Reumatologia e la Ginecologia per accompagnare le pazienti affette da Lupus in questo importante momento della loro vita.Negli ultimi anni, conclude il professor Alberto Cauli, «le terapie del Lupus hanno fatto grandi passi in avanti, con la registrazione da parte di Ema e dell’Aifa (rispettivamente Agenzia europea e italiana del farmaco, ndr ) di due nuovi farmaci specifici per il lupus, attualmente disponibili anche nella Reumatologia della Aou di Cagliari e che hanno contribuito, insieme ai progressi più generali, a migliorare notevolmente la prognosi e la qualità di vita dei pazienti affetti dalla malattia».

