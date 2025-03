Luperto, un leader mai fuori posto 

Primo giorno di ritiro a Saint Vincent. A tavola i posti sono fissi, senatori da una parte e dall’altra i più giovani e i nuovi arrivati. A Sebastiano Luperto, uno che sa cosa significhi guidare uno spogliatoio, soprattutto con la fascia di capitano addosso, basta uno sguardo di Leonardo Pavoletti per capire che il suo posto è lì, fra il capitano, Deiola e Viola, con i “grandi”. Dettagli, il riconoscimento di una leadership per uno che Davide Nicola ha preteso prima addirittura del suo arrivo in panchina. La stagione passata, nell’Empoli (di Nicola), Luperto non era mai uscito dal campo, 38 partite su 38. In questo campionato, siamo a 29 partite su 29, 2610 minuti recuperi esclusi. Un gigante. Un paio di svarioni, fisiologici, e tonnellate di ottimi spunti, di piede o di testa, chiusure, anticipi, sempre nella lotta e mai in disparte. E da ieri, a mamma Fabiana e papà Sebastiano, si è aggiunta Viola.

Luperto, facciamo un primo bilancio della stagione.

«Sicuramente la squadra c’è, è viva, l’ha dimostrato a Roma dove potevamo ottenere qualcosa di diverso, questa sosta casca a pennello perché ci fa recuperare le ultime forze per la volata finale».

Mai un minuto fuori, cosa si prova a essere indispensabili?

«Una sensazione più che piacevole, io mi metto a disposizione e l’allenatore fa le scelte. Spero di non uscire mai, fino alla fine, è molto gratificante per un professionista».

Dicono che l’inserimento in questo gruppo sia durato lo spazio di un mattino.

«Non è stato difficile, un bellissimo gruppo, poi mi è stato d’aiuto conoscere già il mister».

Il Cagliari è lì dove si merita?

«Se siamo lì, ci meritiamo quello, ma nelle prossime partite deve cambiare tutto».

Lei si è guadagnato un’indennità per avere la pazienza di giocare al fianco di un istrione come Mina.

(ride) . «Sono la parte più calma della difesa, che ragiona un po’ di più, Yerry è un grande compagno, ho la fortuna di averlo accanto e so quanto è difficile da affrontare per un avversario, gli piace fare le battute, punzecchiarti, si mette “in sfida”. Non a caso ha giocato in grandi squadre».

Cagliari a quattro meglio del Cagliari a tre, lì dietro?

«Noi calciatori ci dobbiamo adattare, abbiamo fatto delle partite a tre dove non sono arrivati i risultati ma avevamo equilibrio. Dipende sempre dall’avversario, a noi il compito di saperci adattare».

Il momento più difficile di questa stagione.

«Con Empoli e Venezia, però il gruppo ne è sempre uscito bene. Ma l’avversario più rognoso direi l’Udinese, ci ha fatto ballare, sono forti fisicamente, anche se l’espulsione aveva condizionato la gara».

Una bella carriera, col Napoli di Ancelotti arriva anche la Champions League, poi il prestito al Crotone, all’Empoli ed eccoci qua. Rimpianti?

«Rimpianti no, alla fine anche le stagioni che sono andate meno bene mi sono servite per crescere. Non sono esploso subito, mi ci è voluto qualche anno in più. La Nazionale? Il sogno di tutti, è un obiettivo ma chissà...».

Il rapporto con Cagliari.

«Bellissimo, sono di Lecce e amo le città col mare, hanno una marcia in più. Abito vicino alla basilica di Bonaria, il clima è fantastico, si mangia bene, le persone sono rispettose».

Un messaggio ai tifosi.

«Stateci vicini, questo è il momento decisivo, insieme ce la faremo».

