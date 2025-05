Luperto tiene il Cagliari col fiato sospeso 

Il Venezia è un chiodo fisso già dal viaggio di rientro da Linate, sabato sera. Da oggi verrà spulciato in video da Davide Nicola e i suoi collaboratori insieme alla squadra nella speranza di trovare in campo la strategia giusta per poterlo mettere con le spalle al muro. Dopo un giorno di riposo, il Cagliari riprende la preparazione questo pomeriggio ad Asseminello in vista del match con i lagunari dell’ex Di Francesco in programma domenica alla Domus (l’orario è ancora da definire). Sarà una settimana lunga e tosta, quella decisiva?

Ai box

Sicuramente sarà una settimana particolarmente intensa per lo staff medico, tra infortuni e acciacchi vari da gestire. L’obiettivo primario è il recupero di Luperto, tradito da un fastidio muscolare e costretto per questo a stare in panchina dall’inizio alla fine l’altro ieri a Como. Indicativo potrebbe essere già l’impatto che avrà in campo dopo 48 ore di riposo assoluto. Verrà in ogni caso monitorato giorno per giorno sino alla rifinitura.

Più complicata la situazione di Mina, reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto a saltare tre partite oltre a buona parte di quella con la Fiorentina. Tra oggi e domani verrà fatto il punto per capire se ci sono i margini per un recupero in extremis, e nel caso si lavorerebbe in quella direzione in modo quasi chirurgico. Lui ha già dato, manco a dirlo, piena disponibilità.

Sotto osservazione anche Coman (alle prese con il solito dolore al tendine d’Achille), Kingstone e Jankto (problemi a una caviglia per entrambi). Contro il Venezia non ci sarà sicuramente Pavoletti, in odore di squalifica.