Luperto: sono già pronto 

Inviato

Chatillon . Un senatore, profilo basso, nessun fronzolo lessicale, vietato esagerare. Tanto campo, una carriera brillante alle spalle nonostante 28 anni ancora da compiere. Sebastiano Luperto, ex capitano e leader dell’Empoli, segue Nicola nel viaggio sardo e non ha paura della novità: «Non vedo l’ora di cominciare, sono pronto». Dopo una conferenza stampa abbastanza ingessata, nel pomeriggio, di quelle da bravo ragazzo tutto casa e pallone, nel corso de “Il Cagliari in diretta” su Videolina e Radiolina, si lascia andare: «Beh, ho imparato a gustare la fregola, le sebadas e i culurgionis». Pronunce perfette, un gran bel passo avanti. Una barba inusuale, rispetto a quelle perfettine che si vedono in Serie A, verrebbe da dire un profilo da intellettuale anni ‘70 (dell’altro secolo), ma ci pensa lui a riportarci sul campo: «“L’unica ricetta è il lavoro, senza non si arriva da nessuna parte. Stiamo procedendo con grande intensità come vuole il mister per arrivare pronti alla Coppa Italia e poi al campionato».

Il record

Luperto ha un segreto, per le sue trentotto partite su trentotto nella serie A ‘23-24: «Sono un maniaco dell’allenamento, della nutrizione, del lavoro in campo e in palestra». Un esempio, insomma, in una squadra dove la parola “giovane” è quella di moda, un ragazzo che conosce perfettamente quanto e cosa voglia Nicola e per questo parte in vantaggio. «Sì, il mister tiene molto all’intensità, al pressing, al lavoro fisico in funzione della partita» e lui - sorride quando glielo fanno notare - in questo ritiro non ha sbagliato un solo passaggio, un cambio difensivo, un pallone.

Luperto arriva a Cagliari dopo - fra le altre cose - aver vissuto il Napoli di Benitez, di Sarri ma soprattutto Ancelotti, Champions League compresa. «Gente come Albiol o Koulibaly mi hanno insegnato tantissimo». La virata su Empoli e la grande salvezza conquistata a braccetto con Nicola non hanno influito sulla sua decisione: «Il mister è stato importante nella mia scelta di venire a Cagliari, ma anche il presidente Giulini e il direttore Bonato sono stati bravi a farmi capire cosa avrei trovato». Luperto non aveva accettato subito le proposte del Cagliari: «Avevo chiesto al presidente di pazientare un po’, dovevo parlarne con la mia famiglia e capire bene il peso della scelta».

La squadra

«Qui ci sono tanti giovani interessanti, si vedono da subito le loro qualità e speriamo ci diano una mano in questo percorso che abbiamo appena iniziato». Educato, formale, ma di sicuro un uomo di spogliatoio. E che sa soppesare in poco tempo lo spessore tecnico della squadra: «Sono certo che le qualità che mostrano in allenamento si vedranno anche una volta che ci saranno in palio punti pesanti. Ho trovato un bellissimo gruppo, molto coeso, non vedo l’ora di dimostrare in campo che stiamo facendo bene».

In allenamento è rarissimo che sbagli qualcosa, sia col pallone fra i piedi che nei movimenti, pochi e precisi, che è chiamato a fare – come dice lui – da «braccetto a sinistra». Il difensore esterno, che deve dialogare con quella fascia, ma anche – all’occorrenza – «saper fare il centrale, non ho alcun problema». Il Cagliari ha preso un leader, uno che ha guidato uno spogliatoio dove Nicola era l’uomo-faro: la coppia vincente si è ricomposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA