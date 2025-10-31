Luperto resta a guardare 

Un silenzio rumorosissimo. Perché Sebastiano Luperto è uno dei grandi esclusi da Pisacane nell’ultimo mese, lui che è – era – considerato un intoccabile, uno dalla maglia sicura. Flessione? Scelta tecnica? Dalla gara con l’Inter, per Sebastiano Luperto è iniziato un percorso da spettatore, o quasi: in panchina a Udine, in campo col Bologna nel pomeriggio nero, poi sempre e solo la partita vista da fuori. Un passaggio negativo della sua stagione che corrisponde con l’infortunio del suo compagno di reparto, Yerry Mina. La sentenza sul momento negativo, per il difensore leccese, è arrivata dalle parole di Fabio Pisacane nell’amaro dopo gara di giovedì sera: «Mi aspettavo un inizio di stagione diverso da parte sua, non ho visto il calciatore ammirato in passato. In queste prime partite non ha reso come secondo me potrebbe: rimane importante, quanto prima mi auguro di rimetterlo in campo. Ci sarà utile e non ne farei un dramma». Pisacane ha poi giustamente lanciato un salvagente al suo centrale: «Ai nastri di partenza questa squadra doveva avere due elementi cardine in difesa: uno è infortunato, l'altro lo aspettiamo».

La stagione

Luperto – recuperato in extremis – è il migliore in campo con la Fiorentina, nella gara d’apertura del campionato. Un gol alla Piccoli in pieno recupero, dopo averci provato poco prima. Lui e Mina sono i migliori anche a Napoli, gara da ex sempre lucidissimo. Disattento solo negli istanti finali, sulla palla-gol per Anguissa non interviene con decisione. Col Parma deve gestire le stravaganze di Mina, ma sa far ripartire la squadra quando serve. A Lecce, per il secondo successo di fila, qualche gaffe, sulla rete del Lecce – nella sua città – ha qualche responsabilità, alla fine però si fa perdonare.

Con l’Inter alla Domus la prima stecca, sempre indietro rispetto a una gara veloce e di alto livello. Sulla rete di Pio Esposito la condanna popolare per quel piede tirato indietro, ridicole scempiaggini da social. Sono questi i tempi. A Udine i primi novanta minuti in panchina. E Mina si infortuna. Con il Bologna il Cagliari perde, lui ritrova il posto, “conquista” perfino la fascia di capitano e gioca una partita sufficiente. A Verona, in quel pareggio all’ultimo respiro, resta a guardare per novanta minuti. Il Cagliari gioca senza lui e Mina, si piega ma non si spezza. E siamo al Sassuolo, agli ultimi novanta minuti in panchina. Il centrale è ancora Ze Pedro, lui resta a guardare.

