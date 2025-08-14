Luperto out, Deiola o Pintus al suo posto 

Pisacane diramerà oggi la lista dei convocati per la gara di domani con la Virtus Entella. Lo stesso tecnico ha già preannunciato ieri in conferenza stampa, tuttavia, il forfait di Luperto, che non ha smaltito del tutto il fastidio a un polpaccio che lo tormenta da settimane. Inutile forzare, considerato poi che tra due domeniche c’è l’esordio in campionato con la Fiorentina.

Oltre a Luperto, mancheranno in Coppa Italia anche il capitano Pavoletti e Radunovic. E ancora il turco Kiliçsoy, che ha di fatto iniziato da zero la preparazione atletica. È più avanti Esposito, che potrebbe essere convocato ma difficilmente scenderà in campo. Così pure Gaetano.

Senza Luperto (chiave di volta della difesa a quattro), il Cagliari potrebbe a questo punto scendere in campo attraverso il modulo 3-5-2. Con Caprile in porta; Mina nel cuore della retroguardia affiancato da Obert e uno tra Deiola e Pintus; Prati regista con Adopo e Folorunsho interni e Zortea e Zappa (o Idrissi) esterni; la coppia d’attacco Luvumbo-Piccoli.

Gara secca, con calci di rigore in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari. Arbitra il romano Perri. Già superata la soglia dei tredicimila biglietti venduti.

