Luperto l’insostituibile del Cagliari: presente per tutti i 720’ di gioco 

L’insostituibile del Cagliari. Sebastiano Luperto è l’unico giocatore di movimento della rosa di Nicola ad aver disputato ogni minuto in campionato. Come lui nell’organico rossoblù solo il portiere Scuffet, in campo 720’ su 720’ nelle prime otto giornate. Un’investitura in piena regola da parte del tecnico, che ha puntato senza alcuna esitazione sul difensore preso dall’Empoli dove i due avevano condiviso la parte finale della scorsa stagione e la salvezza conquistata nei minuti di recupero dell’ultima giornata grazie al gol del 2-1 di Niang con la Roma.

Sei mesi di conoscenza in più risultati fondamentali per essere una delle voci di Nicola in campo, visto che Luperto (alla pari di Marin) non ha avuto difficoltà a imparare i concetti che l’allenatore sta trasmettendo alla squadra da luglio. Fin dall’inizio il numero 6 si è piazzato al centro della retroguardia: prima come braccetto sinistro nella difesa a tre, poi in coppia con Mina una volta definito il passaggio in pianta stabile al 4-2-3-1. Ed è stato risparmiato solo due volte: negli ultimi 7’ dell’esordio, in Coppa Italia con la Carrarese, e nel successivo impegno di coppa con la Cremonese, dove è rimasto in panchina.

Stakanovista

Il difensore è uno dei 25 giocatori sempre presenti in questa prima parte di Serie A. Nove sono portieri: oltre a Scuffet anche Vásquez (Empoli), Sommer (Inter), Provedel (Lazio), Falcone (Lecce), Maignan (Milan), Svilar (Roma), Okoye (Udinese) e Montipò (Verona). Nell’elenco non ci sono attaccanti, l’unico giocatore offensivo è Gyasi dell’Empoli che però svaria sulla fascia. A centrocampo figurano de Roon dell’Atalanta (a volte schierato arretrato in difesa), Freuler del Bologna e Anguissa del Napoli, poi solo difensori e laterali: Ismajli e Viti (Empoli), Dodô (Fiorentina), Baschirotto e Gaspar (Lecce), l’ex Cagliari Kyriakopoulos e Marí (Monza), Di Lorenzo e Rrahmani (Napoli), N’Dicka (Roma) e Bijol (Udinese).

Ma non sono tanti ad avere una presenza fissa in questa classifica come Luperto, che nella scorsa stagione a Empoli aveva perso solo 13’ (quelli conclusivi della terzultima giornata contro la Lazio) e nel 2022-2023 era risultato 14esimo con 3.138 minuti (saltando due partite per squalifica e un totale di 282’).

Decisivo

Domenica scorsa in Cagliari-Torino ha vinto il premio Player of the match, riconoscimento ufficiale della Lega Serie A per il migliore in campo di ciascuna partita. Lo ha ottenuto sia per il suo rendimento difensivo, con diversi interventi chiave, sia per il suo apporto alla manovra offensiva: con 4 tocchi nell’area avversaria è risultato il secondo del Cagliari dietro Piccoli (che ha chiuso con 9), con 3 tiri il terzo dell’intera partita per conclusioni dietro Piccoli e Viola. Ma, in aggiunta, ha fatto la sponda per il compagno di reparto Palomino: l’assist per il momentaneo 2-2, una giocata da difensore centrale a difensore centrale che ha riportato i rossoblù in parità prima del definitivo vantaggio.

«In ritiro abbiamo parlato tutti quanti, ci siamo chiariti e sfogati: ognuno ha detto la propria, poi è uscito tanto lavoro che ci ha aiutato a superare il momento di difficoltà», ha spiegato Luperto a caldo sul cambio di rendimento del Cagliari. A inizio di stagione ha dato garanzie di affidabilità e disponibilità, ora è pronto per sommare altri minuti e aiutare ancora la squadra.

