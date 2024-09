Luperto, l’Empoli nel cuore e nel mirino 

Gli allenatori cambiavano in continuazione, lui no. Sebastiano Luperto non ha saltato mezzo minuto dello scorso campionato. Ha giocato 38 partite su 38 senza essere mai stato squalificato, quindi. Nota di ulteriore merito per un difensore, da subito punto di riferimento per Paolo Zanetti, poi ancora per Aurelio Andreazzoli, infine per Davide Nicola che, guarda caso, se l’è portato dietro a Cagliari. Decisivo nella salvezza conquistata in extremis, con l’Empoli l’attuale difensore rossoblù ha trovato la piena maturazione, sia tecnica che caratteriale. Sino a diventare il capitano della squadra toscana con la quale ha giocato complessivamente 125 partite, tra la prima esperienza nella stagione 2017-2018 e la seconda dal 2021 sino a pochi mesi fa. Era rispettato da tutti, oltre che dai tecnici. Dai compagni in primis, dai tifosi, dai dirigenti. Rispetto sempre contraccambiato sul campo e tra le vie della città dove ormai si sentiva a casa nonostante le origini salentine. Ecco perché quella di venerdì sera alla Unipol Domus non sarà una partita come le altre, non solo per l’importanza della posta in palio. Conta vincerla e Luperto la vuole vincere a costo di fare un dispiacere ai suoi vecchi amici.

Gara speciale

Magari sperava di affrontarla in un momento più spensierato per i rossoblù, questa sfida al passato. Il fatto che il primo round si giocherà nell’Isola e non al Castellani gli consente, se non altro, di ammortizzare le emozioni in vista della gara di ritorno, in programma il 6 aprile. La professionalità, del resto, è uno dei motivi per i quali è stato apprezzato a Empoli. E anche sulla sua professionalità il Cagliari punta forte per ritrovare lucidità e compattezza nel reparto arretrato dopo la raffica napoletana. Sempre in campo sinora, e non a caso. Sempre sul pezzo, spesso decisivo, non solo in fase difensiva. Contro il Napoli è stato uno dei pochi, pochissimi, a salvare la faccia. Ermetico. Tempestivo. Talvolta si è preso pure le responsabilità degli altri. Suo poi il tentativo più pericoloso del Cagliari sul quale Meret si è dovuto superare (prendendosi a fine gara persino i complimenti di Lukaku che lo ha definito decisivo nella circostanza).

Sul pezzo

Braccetto sinistro nella difesa a tre, Luperto è al momento il difensore che meglio interpreta i movimenti chiesti da Nicola, sia nell’approccio all’avversario sia nella pressione alta sia nelle ripartenze. Ha raggiunto quasi subito una buona condizione atletica, non perde mai la concentrazione e mantiene un rendimento costante anche quando il resto della squadra arranca o tira i remi in barca. Ha così spazzato via sul nascere il fantasma di Dossena. E infatti non ha saltato mezzo minuto, sinora, in campionato. Il suo avvio di stagione (Coppa Italia compresa) sembra così giustificare i 3,5 milioni sborsati quest’estate dal Cagliari per convincere l’Empoli a lasciarlo partire. Due mesi dopo l’addio, Luperto ritrova i vecchi compagni con i quali ha trascorso tre stagioni intense e coinvolgenti. Baci e abbracci con un turbillon di ricordi ed emozioni. Ma dentro il campo nessuna pietà.

