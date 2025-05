Luperto in campo per più minuti ma Augello le ha giocate tutte 

È Sebastiano Luperto il giocatore più utilizzato dal Cagliari nella Serie A appena finita. Il difensore ha collezionato 3240' su 3420' possibili: ha saltato solo le partite contro Inter e Como nel girone di ritorno, per il resto sempre titolare e mai sostituito. L'unico rossoblù in campo tutte e 38 le giornate è Tommaso Augello, che però è subentrato 8 volte ed è stato sostituito in 10. I suoi 2714' lo rendono il quinto per minutaggio, superato da Roberto Piccoli (3142' in 37 presenze, fuori solo il 28 aprile a Verona squalificato), Gabriele Zappa (3062' anche lui in 37 partite, non c'era con la Roma il 16 marzo per infortunio) e Nadir Zortea (2728' in 35 gare). Fra i più utilizzati di Nicola seguono Yerry Mina (2576' in 31 partite), Michel Adopo (2417' in 35) e Antoine Makoumbou (2164' in 33), gli altri che hanno superato 2000 minuti. È andato oltre le 30 presenze Răzvan Marin, 33, fermatosi però a 1394': l'ultima partita giocata per intero è il 29 ottobre.

Gli altri

Ben quattro portieri utilizzati dal Cagliari in stagione. Caprile, pur essendo arrivato a gennaio, ha il minutaggio più alto: 1620', sempre in campo da inizio girone di ritorno fino al Venezia. Il ceduto Scuffet ha giocato 13 partite con 1170', Sherri 7 con 622' (venerdì si è rivisto dopo l'impiego di novembre e dicembre), Ciocci a Napoli ha fatto l'esordio in Serie A e in rossoblù negli 8' finali. Tra gli altri 1614' per Luvumbo (26 presenze), 1429' per Deiola (29), 1275' per Viola (27), 1076' per Obert (21) e Palomino (18), appena sotto 1000 minuti Gaetano (998', 28 partite) e Felici (921', 20). Come meno utilizzati Prati si ferma a 573' in 12 apparizioni, Pavoletti 425' in 26, Coman 257' in 9 e Kingstone 121' in 6. Poco spazio per i ceduti di gennaio Azzi (427' in 6), Lapadula (301' in 12) e Wieteska (181' in 5), chiudono Pintus coi 3' d'esordio col Venezia e Jankto unico mai schierato.

