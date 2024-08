Luperto, il retrogusto è amaro 

Un salvataggio che vale un gol. Quello fatto da Sebastiano Luperto al 7' di Lecce-Cagliari, su Nikola Krstovic che aveva anche saltato il portiere, rimane una prodezza notevole nonostante sia arrivata la sconfitta, per la difficoltà con cui è riuscito a opporsi - mettendo il piede destro - a una conclusione che sembrava destinata in rete. Ha fatto il possibile per tenere la porta inviolata, anche se poi non è bastato per portare punti a casa. «Ho cercato di fare del mio massimo, ci ho creduto sino alla fine anche quando Krstovic ha saltato Scuffet», la sua lettura della giocata. «Purtroppo, però, ai fini del risultato non è stato utile: bisogna lavorare tanto e crederci sempre fino alla fine. È solo la terza giornata, siamo ancora all'inizio e c'è ancora tanto tempo. Ci abbiamo provato in tutti i modi, Nicola chiede anche il supporto dei difensori, purtroppo in questa occasione non siamo riusciti a dare una mano».

Dalla Puglia a Empoli

Luperto è nato a Lecce e con i giallorossi ha giocato nel settore giovanile, senza però arrivare mai in prima squadra: è andato via quando aveva 16 anni, direzione Napoli. «Sicuramente è stata un'emozione particolare, ma questa partita la vivo sempre in maniera lucida perché sono un professionista», il commento del difensore sul ritorno nella sua città. Parlando del Cagliari, però, non può nascondere l'amarezza: «Di sicuro c'è rammarico per questa partita, forse c'è stata troppa frenesia per provare a recuperarla. A mio avviso dovevamo gestire meglio il pallone e l'uomo in più, per farli correre a vuoto e affondare il colpo al momento giusto. È mancata la cattiveria davanti alla porta, assieme a un pizzico di lucidità in più». Il suo ambientamento è stato rapidissimo, complice il fatto di conoscere già Nicola per averlo avuto nella parte finale della scorsa stagione all'Empoli. Ma Luperto ritiene che non sia l'unico motivo per essersi inserito in fretta: «Conoscendolo già ho cercato di aiutare i compagni. In aggiunta ho trovato un bellissimo gruppo, che mi ha accolto alla grande e mi ha fatto da subito sentire uno di loro: mi sto trovando molto bene».

Una sfida speciale

Per il Cagliari adesso c'è una sosta dove risistemarsi, pur avendo a che fare con diversi nazionali. Non Luperto, che rimarrà ad Assemini ad allenarsi. All'orizzonte c'è un'altra partita per lui molto particolare: quella contro il Napoli, del quale è stato tesserato dal 2013 sino a un anno fa (ma l'ultima delle sue 29 presenze in azzurro è datata gennaio 2020, prima e dopo una lunga serie di prestiti chiusa con quello all'Empoli che aveva l'obbligo di riscatto). «Arriverà una grande squadra. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie e rimetterci a lavorare, per farci trovare pronti dopo la sosta: guardiamo avanti, testa subito alla prossima partita analizzando gli errori fatti in questa. Il primo obiettivo è quello di salvarci». Con un messaggio per i tifosi: «Di supportarci sempre. Stiamo lavorando duramente e tanto, sentiamo che sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Posso dire solo che devono essere fiduciosi, perché porteremo a casa delle grandi vittorie».

