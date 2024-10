Luperto: «Gatti mi ha spinto» 

«Gatti mette il gomito sulla mia spalla sinistra e mi sbilancia all’indietro: per forza di cose io, che stavo perdendo l’equilibrio, devo alzare le mani per restare in piedi». La spiegazione di Sebastiano Luperto sull’episodio che ha portato l’arbitro a dare rigore (richiamato al Var) è quella di chi non è convinto non solo della decisione ma anche della norma.

Il rigore

La partita è finita da quasi un’ora allo Stadium ma ancora il difensore leccese non si dà pace. «Stavo staccando di testa, le braccia non potevano mai stare basse o attaccate al corpo: se da regolamento questo è rigore andrebbe cambiata la norma. Ovviamente per noi difensori è davvero assurdo dover accettare questo tipo di episodi». Luperto, a prescindere da quanto avvenuto sulla situazione molto contestata, è felice di come il Cagliari si stia esprimendo: «Abbiamo lavorato molto e i risultati stanno arrivando, questo pareggio ci dà tanto. Anche nel periodo negativo iniziale le prestazioni le abbiamo fatte: a volte gli episodi ci andavano male, però l’unica partita non positiva è stata quella contro l’Empoli». Anche il suo inizio di stagione in rossoblù lo ritiene positivo: «Mi sto trovando molto bene, sta crescendo l’intesa. Ci siamo compattati bene in questi giorni, il ritiro c’è servito: abbiamo detto delle cose che rimarranno all’interno del gruppo». (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA