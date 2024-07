Luperto: «Felice della scelta fatta» 

«È stata dura ma ce l'abbiamo fatta, forza Casteddu». Le prime parole di Sebastiano Luperto a Cagliari, arrivato ieri pomeriggio all'aeroporto di Elmas con un volo proveniente da Napoli, sono di chi ha tanta voglia di cominciare la sua esperienza in rossoblù, pur avendo fatto passare qualche giorno prima di dare il sì definitivo.

Un acquisto, il primo dell'era Davide Nicola, chiuso dovendo aspettare un minimo per la fumata bianca - come l'allenatore - e con un ultimo ritardo, quello dei circa 50 minuti del volo, che non ha però intaccato l'entusiasmo di alcuni tifosi che lo hanno aspettato in aeroporto per omaggiarlo con una sciarpa. «Sono molto contento di aver scelto Cagliari, con Nicola ci siamo già sentiti e non vedo l'ora di riabbracciarlo», ha detto poco prima di firmare ad Asseminello un quadriennale che lo lega ai rossoblù fino al 30 giugno 2028. Luperto ha voluto subito recuperare il tempo perso, allenandosi nel pomeriggio con la squadra nel primo giorno di ritiro, e ritrova Nicola con cui ha ottenuto da capitano la salvezza all'ultimo minuto a Empoli, dove giocava dal 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA