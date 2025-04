Luperto e Viola, dove eravamo rimasti? 

Dalla panchina con furore. Luperto e Viola sono pronti a riprendersi la scena e - presumibilmente - una maglia da titolare lunedì alla Domus. Il tecnico Nicola ha scelto di preservarli contro l’Inter e di farli rifiatare proprio in vista della sfida con la Fiorentina, che potrebbe proiettare il Cagliari a +8 sulla zona retrocessione a cinque giornate dalla fine. Il difensore aveva tirato la carretta ininterrottamente sino a San Siro, il fantasista ha rappresentato pure lui un punto di riferimento costante in attacco nel corso del campionato e deve gestire al meglio le energie nel rush finale. Riposati e carichi come molle, scalpitano, manco a dirlo, e vogliono dare ora la spallata decisiva per la salvezza. E vendicare la gara d’andata, persa di misura a Firenze nonostante una prova di grande coraggio e credibilità.

Una garanzia

Quanto sia importante questa partita per Nicola lo si è intuito chiaramente quando sabato al “Meazza” sono state diffuse le formazioni. Insieme a Mina, Piccoli e il portiere Caprile, Luperto è considerato imprescindibile e, se non fosse in diffida, presumibilmente avrebbe giocato anche il match con i nerazzurri. Sacrificato così in nome della salvezza il record di presenze stagionale (che continueranno a contendersi da qui alla fine Baschirotto e Falcone del Lecce e Ndicka e Silvar della Roma, tutti sempre in campo sinora dall’inizio alla fine). L’allenatore piemontese e la squadra sono quanto mai focalizzati sull’obiettivo in questa fase e ogni scelta viene fatta in quella direzione. Un Cagliari pratico e spietato, come del resto Luperto che da quando è arrivato dall’Empoli (dove era il capitano) non ha fatto rimpiangere Dossena (ceduto a sua volta al Como) nemmeno per mezzo minuto e ha trasmesso al reparto e a tutti i compagni certezze e serenità. Tra le squadre interessate a lui la scorsa estate c’era pure la Fiorentina che, però, non è mai andata oltre un sondaggio con il suo agente. I viola comunque nel destino di Luperto che ha scelto di chiamare proprio Viola la sua prima figlia, nata poco meno di un mese fa. Quale occasione migliore per dedicarle i tre punti-salvezza o, addirittura, il secondo gol stagionale.

Fantasia al potere

Inevitabile ogni volta l’accostamento tra Nicolas Viola e la Fiorentina che rende la sfida particolarmente affascinante per il fantasista calabrese, ma anche la più amara, paradossalmente. Nei cinque precedenti - giocati con le maglie di Palermo, Benevento e Cagliari - ha sempre perso, infatti. L’ultimo ko quattro mesi fa al “Franchi” nel quale il numero 10 rossoblù faticò a carburare, fu sostituito addirittura nell’intervallo da Gaetano. Stavolta è diverso, non solo perché si gioca alla Unipol Domus, in un giorno di festa e con l’ennesimo sold-out all’orizzonte. Nel frattempo, Viola ha ritrovato equilibrio e continuità. È un punto di riferimento soprattutto nei momenti decisivi. Come la prossima partita, appunto. E quale occasione migliore, in questo caso, per sfatare il tabù gigliato.

