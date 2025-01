Luperto e il gol contro la squadra della sua città 

Un gol tanto cercato e che, alla fine, ha trovato proprio contro la squadra della sua città. Sebastiano Luperto c’era andato vicino tante volte in stagione, poi per aprire il conto in rossoblù è bastato un tocco non proprio pulito – tra la spalla e la parte alta della schiena – ma decisivo per superare Falcone e firmare il vantaggio. «Finalmente mi sono sbloccato», dice, «sono contento per il gol ma anche perché sono arrivati i tre punti. E questo è l’importante». Anche perché proprio la sua deviazione su angolo ha messo in discesa la partita, dando continuità al pari di Gaetano in un momento in cui i 16.306 della Domus spingevano la squadra in maniera impressionante.

La svolta

Luperto ha portato avanti il Cagliari al 65’, ma è lui stesso a far risalire a poco più di venti minuti prima il momento in cui i rossoblù hanno messo le basi per il cambio di rotta. «Abbiamo cambiato l’atteggiamento tra primo e secondo tempo, Nicola ce l’ha detto nello spogliatoio. Siamo entrati in una maniera completamente diversa e si è visto». Il tecnico che ha toccato le corde giuste: «Abbiamo capito che dovevamo entrare con un altro atteggiamento», sottolinea. Una curiosità: tre gol consecutivi dai difensori. (r. sp.)

