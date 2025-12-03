Luperto ci credeva: «Giocato alla pari» 

Napoli. Ci credeva, Sebastiano Luperto, uno che qui al Maradona è di casa. Ha giocato perfino in Champions League, con la maglia del Napoli. E il rammarico quindi è doppio, questo sgambetto ai rigori è saltato per un soffio. «C’è rammarico, ci credevamo e lo abbiamo dimostrato», dice a fine gara, «contro una grandissima squadra abbiamo fatto bene, nella ripresa siamo cresciuti ritrovando energie e pericolosità, ora portiamo in campionato questa iniezione di fiducia». Che dispiacere: «Usciamo solo ai rigori e dispiace ma guardiamo agli aspetti positivi». A proposito di rigori, perfetta la sua esecuzione.

Pensando alla Roma

«All’Olimpico sarà una gara difficile», dice il difensore, «contro un’altra grande formazione della Serie A, noi però vogliamo dimostrare la volontà di tornare a vincere o a fare punti, mettendo in campo lo spirito visto oggi».

La stagione

«Ho avuto un inizio di stagione in cui ho saltato qualche partita, decisioni del mister che ho rispettato e davanti alle quali non mi sono mai abbattuto, ho lavorato come sempre al massimo e ora guardiamo avanti tutti insieme. Qui a Napoli abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari contro gli azzurri, questo ci deve dare ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi». (red. spo.)

