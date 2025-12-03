VaiOnline
Dopo gara.
04 dicembre 2025 alle 00:24

Luperto ci credeva: «Giocato alla pari» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. Ci credeva, Sebastiano Luperto, uno che qui al Maradona è di casa. Ha giocato perfino in Champions League, con la maglia del Napoli. E il rammarico quindi è doppio, questo sgambetto ai rigori è saltato per un soffio. «C’è rammarico, ci credevamo e lo abbiamo dimostrato», dice a fine gara, «contro una grandissima squadra abbiamo fatto bene, nella ripresa siamo cresciuti ritrovando energie e pericolosità, ora portiamo in campionato questa iniezione di fiducia». Che dispiacere: «Usciamo solo ai rigori e dispiace ma guardiamo agli aspetti positivi». A proposito di rigori, perfetta la sua esecuzione.

Pensando alla Roma

«All’Olimpico sarà una gara difficile», dice il difensore, «contro un’altra grande formazione della Serie A, noi però vogliamo dimostrare la volontà di tornare a vincere o a fare punti, mettendo in campo lo spirito visto oggi».

La stagione

«Ho avuto un inizio di stagione in cui ho saltato qualche partita, decisioni del mister che ho rispettato e davanti alle quali non mi sono mai abbattuto, ho lavorato come sempre al massimo e ora guardiamo avanti tutti insieme. Qui a Napoli abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari contro gli azzurri, questo ci deve dare ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi». (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 