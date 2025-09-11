VaiOnline
San Gavino.
12 settembre 2025 alle 00:14

L’uovo o la coppa? Polemica sull’opera di viale Rinascita 

Una nuova opera dell’artista sangavinese Giorgio Casu arricchisce la cittadina del Medio Campidano, diventata un museo a cielo aperto con tantissimi murales. Ma non mancano le polemiche sulla collocazione del grande uovo in metallo posizionato tra viale Rinascita e via Dante.

Lo sottolineano i consiglieri di minoranza del gruppo “San Gavino al centro” Angela Canargiu e Nicola Ennas: «Sul basamento in pietra si sarebbe dovuta collocare la coppa de ‘Su Torraponi’, assegnata al carro vincitore del carnevale sangavinese e realizzata durante un laboratorio organizzato dalla Pro Loco, dai nostri carristi, artisti locali rinomati e con la partecipazione di numerosi bambini. Un’opera – rimarcano Canargiu ed Ennas – che ha un forte valore identitario. Abbiamo presentato un’interrogazione consiliare a seguito di una lettera della Pro Loco (la quale chiedeva l’autorizzazione al posizionamento dell’opera nell’area predisposta con il basamento), che non ha mai avuto risposta, lamentando lo scarso interesse di questa Giunta per un investimento pubblico abbandonato nella zona Pip da ottobre 2024. Riteniamo questo “blitz” una mancanza di rispetto e una decisione unilaterale senza alcuna condivisione e coinvolgimento. Poiché l’arte e la cultura sono sempre stati difesi e stimolati anche dalla precedente amministrazione, vogliamo ricordare l’origine del finanziamento ereditato da questa Giunta che ha definito le modalità di utilizzo».

