L’uovo in dono ai bimbi delle elementari 

Da qualche anno il suo dono annuncia l’arrivo della Pasqua. I bambini delle scuole elementari di Triei hanno ricevuto le uova di Pasqua. L’anonimo benefattore le ha recapitate accompagnandole con un messaggio: «Siate curiosi di tutto a cominciare dallo studio, stupitevi di ogni cosa. Delle stelle, delle bellezze e delle meraviglie della natura. Ma soprattutto abbiate a cuore i vostri genitori: sono il bene più prezioso». La generosità è contagiosa. Così il filantropo seriale ha ispirato l’amministrazione comunale di Triei a regalare il dolce simbolo di Pasqua ai ragazzi della scuola secondaria. «È stata l’occasione per porgere ai nostri giovani e giovanissimi e al personale docente i nostri auguri pasquali e lo abbiamo fatto dando lettura del pensiero del nostro benefattore». Del donatore seriale si conosce poco se non la sua scarsa attitudine alla generosità sbandierata, direttamente proporzionale alla possibilità di ottenere dei profitti. Nel suo messaggio ha solo rivelato di essere stato in passato nelle stesse aule oggi occupate dai piccoli alunni di Triei. I bimbi hanno apprezzato le uova e la sorpresa, in un crescendo di sorrisi e dolcezza. Non c’è nulla di più pasquale.

