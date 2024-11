Luongo nuovo comandante dei carabinieri  

Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri. Il Consiglio dei ministri approva la nomina caldeggiata dal ministro della Difesa Guido Crosetto che, a stretto giro, smentisce le ventilate polemiche che avrebbero accompagnato la decisione. «La nomina del generale - scrive su X - è passata in Consiglio dei ministri all'unanimità, senza una sola discussione e in meno di un minuto». Dunque, è il ragionamento, non ci sarebbero «vincitori e vinti» nella scelta. Il generale, che prende il posto dell'uscente Teo Luzi, ha avuto così la meglio sui «possibili candidati di valore» - per utilizzare le stesse parole del ministro della Difesa - che in qualche modo erano considerati più vicini ad altri esponenti di governo e in particolare al sottosegretario Alfredo Mantovano. Come il capo di Stato Maggiore dell'Arma Mario Cinque.

Nato a Napoli 62 anni fa, Luongo ha iniziato la sua carriera militare nel 1977, frequentando prima la Nunziatella di Napoli, poi l’Accademia militare di Modena e successivamente la Scuola di applicazione carabinieri di Roma. Figlio dello storico comandante dei carabinieri di Venafro (in provincia di Isernia), tre lauree e due master, vanta una lunga esperienza, con incarichi di responsabilità e comando in reparti territoriali. Nel 2006 gli è stato conferito il Premio Campidoglio per il suo lungo impegno a Roma.

