L’uomo ustionato riparava il gommone  

L’incendio sarebbe scoppiato all’improvviso, mentre maneggiava la benzina del motore di un gommone, forse per colpa di una scintilla. Questa la ricostruzione dell’incidente accaduto mercoledì pomeriggio in via Lampedusa a Flumini, dove un incendio si è sviluppato nello scantinato di una abitazione con le fiamme che hanno investito il padrone di casa procurandogli ustioni per fortuna superficiali.

Trasportato in ospedale in codice giallo, Sergio Livio Molinas, 61 anni, è stato medicato e trattenuto in osservazione. Sono stati attimi di paura con la fiammata che ha raggiunto l’uomo in diverse parti del corpo. Per fortuna l’allarme è stato immediato, con l’arrivo dei Vigili del fuoco di Cagliari e dei carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile di Quartu.

Nel frattempo il fuoco aveva aggredito l'interno dello scantinato, col fumo che si stava diffondendo al piano superiore della casa. Il 61enne è stato subito soccorso e accompagnato in ambulanza al Brotzu dove è stato sottoposto alle cure del caso: le sue condizioni non destano preoccupazione. I vigili del fuoco con i carabinieri della Compagnia di Quartu, arrivati col luogotenente Vittorio Piras, hanno potuto effettuare subito i primi accertamenti ricostruendo l'accaduto.

Nell’abitazione non c’è stato alcun cortocircuito. A provocare le fiamme sarebbe stato lo scoppio del serbatoio di benzina del gommone. Probabilmente l’uomo ha cercato di spegnere le fiamme procurandosi così le ustioni superficiali. Ha rischiato grosso ma fortunatamente non corre alcun pericolo.

