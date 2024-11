L’uomo ragno è di nuovo qui (con Mauro Repetto) 

Come mai, ma chi sarai per fare questo a me è il ritornello che risuona nella testa di chiunque abbia vissuto gli anni ‘90. I momenti, le immagini e i ricordi di quel periodo sono impressi nella memoria con un’iconica e straordinaria colonna sonora: quella degli 883, il leggendario duo di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Il tributo

E ora quella nostalgia per il pop che parla d’amore e di disillusioni prende vita in Sardegna con un tributo speciale: i Tieni il Tempo, storica cover band sarda degli 883, dopo 10 anni di spettacoli nelle piazze dell’Isola, arriva per la prima volta sul palco di un teatro. Il 27 e 28 dicembre, infatti, al teatro Si ‘e Boi di Selargius, la band presenterà uno spettacolo inedito, e le due date sono già sold out. La vera sorpresa dello show?

Il protagonista

Mauro Repetto in persona. Il mitico cofondatore degli 883 salirà sul palco accanto al gruppo, pronto a far rivivere tutta l’energia e la follia degli esordi. Insomma, il primo spettacolo teatrale del gruppo sardo, intitolato “Astenersi Tieni il Tempo” promette di essere molto più di un tributo musicale: sarà un evento dove la nostalgia e il sorriso si alternano in un crescendo di colpi di scena, sketch inaspettati e incursioni di personaggi a sorpresa. La partecipazione di Repetto è la ciliegina sulla torta per un gruppo che, nato come cover band per pura passione, ora vive la magia di portare sul palco un pezzo di storia della musica italiana.

La band

Emanuele Sulis, voce della band, è il cuore pulsante di questo progetto. Da sempre appassionato degli 883, si è lanciato nell'impresa di omaggiare l'arte di Pezzali e Repetto, suoi idoli indiscussi sin da quando era bambino. Con lui ci sono Luigi Sanciu (basso), Roberto Mulliri (batteria e cori), Andrea Zucca (tastiere e cori), e Marco Zucca (chitarra elettrica). «Abbiamo sempre suonato per il piacere di farlo, per il contatto con il pubblico che canta e salta con noi», spiega Mulliri. «Ma volevamo creare qualcosa di diverso, che non fosse solo musica, e il teatro ci è sembrata la cornice perfetta».

Il successo

L’entusiasmo per il debutto è stato confermato dalla rapidità con cui i biglietti sono andati out of stock: la prima data ha registrato il tutto esaurito in sole 3 ore, mentre la seconda in pochi giorni. «Ci ha stupito il sold out», commenta Sulis, «non ci aspettavamo una risposta così calorosa. D’altronde, avendo sempre suonato nelle piazze, non avevamo idea di quale sarebbe stata la risposta con questo nuovo format». E così, in risposta all’affetto dei fan, la band ha già aggiunto un altro evento: suonerà a Capodanno, in una località sarda ancora da svelare, accompagnata dallo Zoo di 105, per salutare il 2024 in puro stile anni ‘90. L’anno prossimo, a partire da marzo, i Tieni il Tempo prevedono di portare “Astenersi Tieni il Tempo” a Sassari, Oristano e Nuoro, continuando poi con i tour nelle piazze che amano tanto. Perché, come spiega Sulis, «quel legame con il pubblico, il calore e l’energia delle piazze, è ciò che ci fa andare avanti, e non vogliamo rinunciarci».

In tv

Questo debutto coincide con un momento in cui gli 883 sono più attuali che mai. Il recente successo della serie Sky “Hanno ucciso l’uomo ragno”, ispirata alla loro musica, ha riportato in auge un fenomeno generazionale. La serie, che è diventata un vero e proprio cult con una media di 1,3 milioni di spettatori a settimana, è la produzione Sky Original debuttante più vista degli ultimi 8 anni. Attraverso le hit degli 883, la serie racconta di tutti noi, delle speranze, delle delusioni e dei sogni di riscatto che hanno segnato un’intera generazione. E con il trionfo della serie, cresce anche la voglia di rivivere quelle emozioni in musica, proprio come faranno i Tieni il Tempo a Selargius.

