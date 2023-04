L’uomo, la natura “Le Stagioni”  di Antonio Vivaldi 

Il fascino della musica di Antonio Vivaldi per “Le Quattro Stagioni”, una creazione originale della coreografa francese Aurelie Mounier per la COB / Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello, ispirata all'eterno ciclo della natura e alle diverse età dell'uomo, in cartellone oggi alle 21 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, domani al Civico di Alghero, dopodomani al Comunale di San Gavino Monreale e infine domenica, stessa ora, al Centrale di Carbonia sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC.

Un vivido affresco per rappresentare in chiave figurativa e simbolica, attraverso raffinate geometrie di corpi in movimento, le atmosfere idilliache e sospese e le sequenze più animate e energiche, in un poetico racconto per quadri dove l'incantesimo del risveglio tra canti d'uccelli e scene pastorali lascia il posto al fulgore dell'estate, poi l'ebbrezza e il lirismo dell'autunno e la quiete e infine il gelo dell'inverno, preludio a una nuova primavera. Ne “Le Quattro Stagioni” di Aurelie Mounier – con i costumi di Beatrice Laurora, Isabella Fumagalli e Maia Sikharulidze – danza e musica s'intrecciano per evocare le metamorfosi del paesaggio, sulla falsariga dei quattro celebri concerti per violino con quartetto d'archi e basso continuo: uno spettacolo intrigante tra passaggi virtuosistici, delicate melodie e esplosioni ritmiche e sonore, dove la coreografa sposa meraviglie barocche e sensibilità contemporanea per proporre una moderna riflessione sul dialogo tra uomo e natura.

