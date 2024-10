l’uomo in più della torres 

Sassari. Un gol per “suggellare” la prima gara da titolare di questa stagione iniziata in salita per problemi extra calcistici. Un secondo gol e la corsa verso quelli che da quattro campionati sono i suoi tifosi. «Con una cornice di pubblico così in trasferta era doveroso portare a casa la vittoria, sono andato sotto gli spalti per ringraziarli della spinta che ci hanno dato».

Periodo difficile

Maglietta al vento e chissenefrega dell’ammonizione, perché Adama Diakite ha vissuto settimane complicate, come ha spiegato nel dopo gara, e quei gesti sono stati liberatori: «È stato un periodo non facile per me, sto affrontando una situazione delicata che cerco di lasciarmi alle spalle con l’aiuto della famiglia e delle persone che mi vogliono bene. Ci voleva una partita così, era da tanto che non giocavo dall’inizio e ci tenevo molto a fare bene anche per i miei compagni, per come ci alleniamo, per lo spirito che abbiamo e i sacrifici che facciamo».

Una rete ogni due gare

Martedì il giocatore ivoriano ha festeggiato 31 anni, 23 li ha passati in Italia dove è arrivato da bambino, 4 a Sassari dove da subito la nuova proprietà (Abinsula) ha puntato su di lui. Qualcuno ancora lo critica, disconoscendone il gran lavoro che fa anche come boa per far salire la squadra quando attacca, senza risparmiare le energie. E allora, siccome le opinioni sono un conto ma i numeri sono incontrovertibili, attenzione a questo dato: Diakite da quando indossa la maglia rossoblù segna un gol ogni 180 minuti.

Le stagioni

Contro il Pontedera ha firmato le reti numero 35 e 36, ma prima in questo campionato aveva giocato solo a spizzichi e bocconi: un’ora spalmata sulle quattro gare dove è entrato nella ripresa. La stagione scorsa, vissuta a singhiozzo per colpa di alcuni infortuni, ha comunque siglato 6 gol in 11 gare da titolare (quasi mai ha giocato tutti i 90 minuti) e altrettante da cambio. Reti pesantissime che hanno fruttato tre vittorie e due pareggi. Nel primo campionato è andato 10 volte a segno in 25 partite da titolare.

Nell’anno della promozione in Serie C i gol sono stati 18 comprese le partite dei playoff.

Doppietta con dedica

Adama Diakite non ha avuto dubbi a fine gara: «Dedico la doppietta alla mia famiglia dopo un periodo non facile, loro soffrono insieme a me nei momenti difficili ed è giusto che gioiscano con me. La dedico a mia moglie e ai miei bellissimi figli». Del resto, come dichiarato più volte, «appena posso sto con la mia famiglia». Tutto casa, campo e gol.

