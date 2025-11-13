L’uomo è una bestia? “Frankenstein” da amare  

Come i classici della letteratura superano le sfide del tempo, così il cinema è capace d’infondere nuova giovinezza alle opere da cui trae ispirazione. Fra i tanti esempi possibili che hanno ricevuto un adattamento su pellicola, il “Frankenstein” di Mary Shelley è certamente uno dei più emblematici. Capolavoro seminale del genere gotico, suscita ancora oggi riflessioni e dibattiti attraverso temi che - come archetipi - mostrano soprattutto a quali estremi possa spingersi la conoscenza umana, giungendo finanche a una corsa egoica e implacabile per approssimarsi a Dio. Primo tra i suoi sogni nel cassetto, il maestro Guillermo Del Toro ha coltivato per anni la speranza di riportare in vita il romanzo, attendendo pazientemente che si creassero le condizioni necessarie. Il risultato è “Frankenstein”, secondo film sviluppato in collaborazione con Netflix dopo il commovente “Pinocchio”: un’impresa che ha suscitato attenzione non solo per i suoi imponenti valori produttivi, ma anche per la volontà del regista di affrontare, attraverso di essa, i propri traumi personali.

La storia

Nel 1857, nei pressi del Circolo Polare Artico, lo scienziato Viktor Frankenstein riceve soccorso dall’equipaggio di una nave danese rimasta bloccata nei ghiacci. Poco dopo, i marinai subiscono l’assalto di una figura misteriosa, dotata di poteri sovrumani. Nel tempo che questa, con sacrifici estremi, viene momentaneamente neutralizzata, Viktor decide di raccontare la sua storia: comincia dagli anni giovanili, trascorsi con un padre freddo e austero, ma ancor più segnati dalla dolorosa perdita della madre, che risveglia in lui il desiderio di studiare l’anatomia per sconfiggere la morte. In età adulta compirà le prime dimostrazioni pubbliche sull’uso della corrente elettrica a fini medici, ottenendo la stima e il sostegno finanziario di Henrich Harlander, un mercante d’armi affascinato dai progressi della scienza. Rinchiusosi nel suo laboratorio, Viktor concepirà una creatura autosufficiente e dotata di coscienza, composta unicamente da parti di cadaveri.

Le scelte

Ma questo essere, estraneo al mondo, dove mai potrà trovare uno scopo e ricevere accoglienza? Oltre alle scelte estetiche - sontuose e ricche di dettagli - che, come da tradizione, aiutano a descrivere meglio i costumi e le usanze dell’epoca, Del Toro focalizza l’attenzione sul conflitto tra uomo e bestia, attraverso il bisogno atavico di autoaffermazione e riconoscimento. Ciò mette in risalto la dimensione tragica dei protagonisti, in lotta tra l’ambizione sregolata e l’esigenza d’amore, da cui scaturiscono la paura per chi è diverso e il senso di pietà verso chi è più fragile. La narrazione predilige così un tono tendente al favolistico, dove anche i contenuti macabri e cruenti non suscitano inquietudine. A giovarne è anche il ritmo, ben sostenuto da una scrittura colta ma mai d’ostacolo alla comprensione. Come duellanti senza tregua, Oscar Isaac e Jacob Elordi rubano inevitabilmente la scena: il primo, consumato dalla bramosia; il secondo, lacerato da un intimo trasporto verso il proprio destino funesto. Senza remore, “Frankenstein” mostra la cura e la passione che possono vantare solo i progetti meditati a lungo. Ciò permette di riscoprire l’originale al meglio della sua forma, proiettandoci in un immaginario che - oggi come allora - deve vedersela con ben pochi contendenti.