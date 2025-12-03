L’uomo e l’ambiente: dinamiche e rapporti nella cultura nuragica 

Quale sia l’utilità delle analisi isotopiche, al di là della complessità scientifica, è presto detto. In ambito archeologico potrebbero rivelare la dimensione di un villaggio, il volume dei suoi rapporti commerciali con gli insediamenti vicini, i trasferimenti di un popolo da un luogo all’altro. Emily Holt, specialista delle dinamiche uomo-ambiente nella cultura nuragica della Sardegna, lo illustrerà durante la lectio “Come comprendere gli spostamenti nell’antichità: potenzialità e sfide nella costruzione dei paesaggi isotopici“, oggi a Cagliari, alle 17, nella Sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo. L’appuntamento settimanale dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio”, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, esplora le applicazioni dell’isoscape, ovvero l’uso degli isotopi per creare mappe geografiche utili a tracciare le origini e le migrazioni delle popolazioni, oppure di animali e piante.

Emily Holt, archeologa ambientale e zooarcheologa, Archaeological Science Project Officer all’Università di Cardiff, dirige, insieme con l’archeologo Mauro Perra, il Progetto Pran'e Siddi nel sito di Sa Conca 'e sa Cresia.

Comprendere il movimento degli antichi popoli, dei prodotti agricoli e di altri manufatti permette di svelare molti segreti sull’organizzazione delle società del passato, sull’utilizzo delle risorse e sulla loro eventuale crescita. «Il movimento a lunga distanza di persone e merci», spiega Mongiu, «può spesso essere identificato in manufatti durevoli, ad esempio negli stili di ceramica o nella presenza di materiali non locali, come è il caso dell’ambra in Sardegna». Ieri come oggi, l’ampiezza delle reti di scambio e comunicazione tra villaggi era un elemento utile a misurare la prosperità di una società o la forza della sua economia. Una comunità capace di intrattenere relazioni con più insediamenti vicini, o addirittura con regioni lontane, allargava la propria sfera di influenza. Allo stesso modo, avere accesso a risorse, beni e informazioni provenienti da altri territori significava poter rafforzare il proprio prestigio, stabilire alleanze, controllare i flussi di merci. Per queste ragioni, l’efficacia di tecniche elaborate dalle scienze dure, come le mappe isotopiche, permette di individuare aspetti delle civiltà del passato, altrimenti difficili da scoprire con metodi tradizionali. In questo senso, il dialogo tra discipline differenti è la chiave di volta per la comprensione di fenomeni altrimenti poco accessibili.

