“L’uomo di Uta”, a Cagliari l’arte di Gelsomino Casula 

“L’uomo di Uta” è una retrospettiva per una prima indagine sul cammino di Gelsomino Casula in corso al Palazzo Viceregio di Cagliari sino 5 aprile. Domani l’archeologo Nicola Dessì, alle 17, offrirà un’occasione speciale per approfondire il cammino artistico e umano del maestro.

«Gelsomino Casula ha tracciato un sentiero unico, scegliendo di rimanere lontano dai tradizionali circuiti dell’arte contemporanea, per instaurare invece un dialogo profondo e diretto con la natura», spiegano gli organizzatori dell’associazione culturale L’Eco dell’Anno. «Questa retrospettiva realizzata a cinque anni dalla scomparsa dell’artista, è il primo tributo al suo cammino artistico e umano. L’allestimento propone in successione temporale la produzione artistica del maestro, dagli albori alle collezioni più complesse e intende mostrare la sua opera con autenticità, così il visitatore sarà guidato non solo dai manufatti, ma anche da scritti inediti dell’artista, che creano una connessione intima tra l’osservatore e il maestro Casula.

RIPRODUZIONE RISERVATA