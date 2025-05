L’uomo degli errori giudiziari 

Sequestro di Peter Rainer Besuch, Porto Taverna, 18 settembre 1978: Mario Decandia indagato, arrestato, processato e assolto per non avere commesso il fatto. Sequestro di Dante Belardinelli, Firenze, 30 maggio 1989: Mario Decandia indagato, fermato, processato e assolto con la formula più ampia. Tentato omicidio di Salvatore Fideli, 16 ottobre 2016, Loiri: ancora Mario Decandia indagato, arrestato, processato e assolto per non avere commesso il fatto. Tre errori giudiziari in una vita. L’ultima sentenza è di martedì pomeriggio e da un arresto all’altro, passando per tre assoluzioni, l’allevatore di Loiri è arrivato a 93 anni. «Cosa vuole che dica, il mio assistito – commenta il penalista Giampaolo Murrighile – è un uomo sofferente, non sta bene. La sua vita è stata segnata da questi fatti in modo irrimediabile. Non penso che ci siano tante altre persone che abbiano affrontato una esistenza di questo tipo». Ieri, a 24 ore dall’ultima assoluzione di Decandia, l’avvocato Murrighile ha confermato che attende le motivazioni della sentenza per avviare l’iter risarcitorio (ingiusta detenzione).

Tre errori giudiziari

Stando agli atti del processo appena concluso e all’arringa del penalista Giampaolo Murrighile, Decandia è vittima di un accanimento giudiziario che non si è fermato neanche davanti alla sua età. Mario Decandia, dopo avere saputo di essere sotto accusa per il tentato omicidio di Salvatore Fideli (è l’autunno del 2016), chiama un conoscente e, disperato, dice: «Per favore, ricordati e scrivilo in un biglietto, la sera del 16 ottobre eravamo a cena. Ti ricordi? È importante, per me». Altri confermano la circostanza, ma per la Procura di Tempio quella richiesta è la prova di un preconfezionamento di un alibi. E nel marzo del 2017 l’uomo viene arrestato con l’accusa di avere sparato diverse fucilate, ad altezza d’uomo, contro la casa della vittima. Nella sua arringa, Murrighile ha detto: «Precostituire un alibi? Come avrebbe fatto qualsiasi essere umano, dopo quello che ha passato, Decandia chiede al testimone di ricordare, di fissare la circostanza che lo scagiona. Chiunque avrebbe agito così». Soprattutto dopo due arresti e altrettanti processi e assoluzioni per sequestro di persona. Dal processo, però, è emerso anche che l’uomo era l’unico a non avere motivi per sparare contro Fideli. Per Decandia, a 93 anni, finalmente la giustizia ha trionfato.

