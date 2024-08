L’uomo che salvò il cuore della miniera  

«Giampiero era un uomo pieno di progetti e di entusiasmo. Ha usato il proprio corpo per i valori in cui credeva e oggi arrivano turisti da tutto il mondo per il Cammino Minerario di Santa Barbara, è una grande vittoria. Giampiero era un visionario, è scomparso improvvisamente due anni fa lasciando un grande dono, ma la sua eredità è viva e noi abbiamo il dovere di celebrarla».

Romano trasferito a Milano, giornalista e narratore, Andrea Mattei firma con Daniela Palumbo il memoir “Un anno sottoterra. La lotta di Giampiero Pinna nella miniera di Monteponi” (Edizioni Low, 232 pagine, 17 euro), dedicato alla figura di Giampiero Pinna, l’uomo che visse un anno intero nella miniera dismessa di Monteponi, nel Sulcis, mobilitando l’attenzione mediatica e politica per la realizzazione di un parco geominerario che interessa ben ottantasei comuni sardi, in un’area di cinquecento chilometri, «un vero esempio di disobbedienza civile che non possiamo dimenticare». Gli autori saranno in Sardegna il 28 agosto per il Festival del Libro di Iglesias e l’1 settembre per il Festival di Letteratura BAB di Guspini-Borgo di Montevecchio, e riferendosi ai maxi progetti eolici sul territorio sardo, Mattei afferma: «Il cambiamento è necessario ma dev’essere sempre sostenibile, altrimenti finisce per danneggiare il territorio».

Mattei, ci racconta la battaglia di Giampiero Pinna?

«Giampiero era un minatore, poi divenne dirigente minerario e infine, consigliere regionale. Aveva la Sardegna nel suo cuore e l’avrebbe difesa ad ogni costo. Così, quando nel 2000 cessarono le estrazioni e centinaia di lavoratori rischiarono di cadere in miseria insieme alle loro famiglie, decise di scendere sottoterra e per un anno intero visse nella Sala Argani di Pozzo Sella, nel cuore della miniera di Monteponi. Fu la più lunga occupazione nella storia dell’Isola».

Perché lo fece?

«Pinna voleva che il Parlamento approvasse il progetto del Parco Geominerario, essenziale per portare turismo e avviare la bonifica ambientale. E alla fine, ci riuscì».

Come vi siete conosciuti?

«Con mia moglie Daniela, coautrice del libro, amiamo scoprire i cammini in giro per l’Europa. Restammo estasiati dal Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso fra le colline metallifere del Guspinese-Arburese e la pianura del Campidano, sino al complesso montuoso del Linas, con le sue grandi foreste e una ricca varietà di giacimenti minerari. Incontrammo Pinna che era fierissimo del Parco Geominerario e del Cammino e piano piano ci raccontò la sua storia. Ne fummo colpiti subito. La lotta di Pinna per le centinaia di posti di lavoro era una battaglia per il futuro e un modo per difendere le radici dell’Isola, il suo pregiato sottosuolo, dandogli una nuova vita. Il riscatto culturale per un territorio martoriato e sfruttato».

La Sardegna si trova dinnanzi ad una battaglia cruciale per il suo futuro dovendo far fronte a maxi-progetti eolici, anche off-shore. Cosa ne pensa?

«Un tema complesso. La Sardegna produce massicce quantità di anidride carbonica con le sue due centrali a carbone, ma deve far riflettere che proprio i movimenti ambientalisti siano contrari a questi megaimpianti di pale eoliche».

La battaglia di Pinna c’entra qualcosa?

«Lui ha dimostrato che i singoli contano e che la disobbedienza civile può far tanto per cambiare le cose. Siamo tutti favorevoli ad una transizione energetica sostenibile, ma un progetto eolico che penalizzasse le bellezze dell’Isola farebbe più danni che altro».

Oggi cosa resta della battaglia di Giampiero Pinna?

«Con questo libro abbiamo raccolto testimonianze e ricordi di chi l’ha conosciuto. Il suo regalo è la Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara, a Iglesias, un gesto che guarda al futuro per valorizzare la sua amata Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA