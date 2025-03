L’uomo che parla ai cavalli 

Alle due del mattino un bambino di dieci anni attraversa la Carlo Felice in groppa alla sua cavalla cieca, verso una grande tenuta. Potrebbe sembrare un personaggio di un romanzo di McMurtry, se non ci fosse il Sud Sardegna come sfondo del racconto. «Ero molto amico di un bambino che proveniva da una famiglia nobile del paese, possedevano un grosso allevamento di cavalli, sportivi, da salto a ostacoli e da corse piane. Sono cresciuto con loro ed è così che mi sono innamorato dei cavalli: mi piacevano così tanto che facevo compagnia al servo custode di questa famiglia e lo aiutavo a portare i cavalli al pascolo, una sorta di transumanza dal paese alle Terme di Sardara, dove avevano una grande tenuta. Pur di montare a cavallo dormivo in campagna, così poi la mattina dopo li riportavamo nelle scuderie. Io cavalcavo una cavalla completamente cieca», ricorda Bruno Serra, 76 anni, originario di Sardara, a Tortolì dal 1963.

Vita vissuta

Arriva nella cittadina ogliastrina all’età di 14 anni con la nascita della Cartiera, suo padre era l’autista personale del primo direttore. Riesce a farsi assumere da una ditta che si occupa del montaggio della fabbrica, come garzone, aiutante dei saldatori e anche elettricista. Un lavoro che manterrà per tutta la vita, ma in parallelo alla sua più grande passione: i cavalli. «Arrivato in Ogliastra non stavo bene, perché mi mancavano gli animali. Ho iniziato per gioco, ma poi mi è venuta quella che io chiamo cavallite, come un contagio d’amore, che quando gli stai lontano ti senti male per davvero». Un giorno gli giunge voce dell’arrivo di tre cavalli in un villaggio turistico di Tortolì, il richiamo è troppo forte, così va a dare un’occhiata. Una passeggiata che si rivelerà un’opportunità felice. «Quando sono arrivato davanti al villaggio c’erano un paio di persone che cercavano di far camminare questi cavalli, fallendo. Umilmente mi sono proposto di provarci al posto loro e ci sono riuscito subito, nello stupore generale. Da quel momento preciso sono diventato un collaboratore del villaggio per circa vent’anni, ho fatto l’istruttore, il consulente e sono stato anche il responsabile del grande centro equestre con oltre cinquanta cavalli», ricorda Bruno.

Passione

Nel corso del tempo apre vari maneggi, prima a Bari Sardo insieme all’Hotel La Torre, poi nella zona di Orrì per dieci anni, in seguito a S’abba e sa murta, per altri dieci anni. E poi, ancora, va alla ricerca di un terreno adatto ai suoi cavalli, fino a che trova quelli in zona “Su Marchesu”, alle porte di Tortolì, dove oggi sorge un allevamento equestre con il quale collabora. «La mia grande passione - continua Bruno Serra - mi ha portato a studiare, adesso sono arrivato a una conoscenza tale che a me basta guardare il cavallo negli occhi per capire se non sta bene. Devi essere nelle condizioni di conoscere la sua sintomatologia. Il tempo mi ha portato anche a imparare a usare strumenti come il fonendoscopio per sentire la peristalsi del cavallo, in attesa dell’arrivo del veterinario. Ho imparato anche a ferrarli, un’arte che sta scomparendo. Ho quasi ottant’anni, ma non ho intenzione di restare a casa, ho bisogno di sentire quest’odore». Tutte le mattine l’uomo dei cavalli è a Su Marchesu, non c’è nulla che lo trattenga a casa, nemmeno l’influenza. Una razione di mangime ad ogni cavallo, si raggruppano in branco in base al carattere, si carica il fieno, si ferrano, si fanno le pulizie. Finché il sole non sprofonda nella polvere.

