L’uomo che pagava con il polso  

Mattia Coffetti non porta con sé il portafoglio, o quantomeno non ne avrebbe bisogno. Ha 35 anni e vive a Rodengo Saiano, un comune di circa diecimila abitanti in provincia di Brescia. È un informatico e un esperto di cybersicurezza. Ha dedicato la sua vita, sin da quando aveva 8 anni, allo studio dei computer e dei dispositivi elettronici: li ha analizzati e ne ha intuito le potenzialità. Poi, un giorno di 4 anni fa, ha deciso di mettere il suo corpo al servizio della sperimentazione. Così, uno dopo l’altro, ha installato 5 chip sottopelle.

Quali sono?

«Il primo che ho impiantato funziona come una chiavetta Usb, può essere utile per scambiare contatti, aprire delle porte, eseguire azioni col telefono. Il secondo è una password aggiuntiva. Poi ne ho altri due di carattere più estetico: un led e un magnete. L’ultimo serve per pagare con carta di credito e Pos».

Quindi c’è una praticità e un utilizzo nella vita di tutti i giorni.

«Esatto, al di là dell’idea di modernità che volevo lanciare, essendo appassionato di informatica sin da quando ero piccolo. Il mondo del biohacking mi ha sempre affascinato, e questa è stata la prima sperimentazione: però c’è un’utilità».

Andando nel concreto, quando vuole pagare al supermercato sfruttando il chip, come si comporta?

«Avvicino il dorso della mano al punto del Pos che legge le carte, con la tecnologia contactless: per me si tratta, di fatto, di avere una piccola carta di credito ricaricabile, ma sottopelle».

Il personale alla cassa come ci reagisce?

«Adesso la notizia è un po’ circolata, quindi mi spesso mi riconoscono e mi dicono “Ah ok, sei tu quello che ha impiantato i chip!”. Prima invece era un cinquanta e cinquanta, tra quelli che non facevano domande perché non capivano cosa stesse succedendo, e quelli che rimanevano perplessi e chiedevano “Ma cosa stai facendo?”. Mi è capitato anche qualcuno che credeva fosse una truffa».

Ma un impianto di questo tipo può causare danni alla salute?

«L’installazione viene effettuata in centri che fanno piercing e tatuaggi, quindi vengono rispettate le stesse norme igieniche e sanitarie. Però i chip al loro esterno hanno un rivestimento realizzato con materiali che vengono utilizzati già in medicina, quindi è difficile che ci sia un rigetto».

Ne aggiungeràdi nuovi in futuro?

«Sì, senza dubbio. Per ora sto aspettando che ne esca qualcuno che valga la pena installare. Per un discorso puramente estetico, come nuovo modo di modificare il corpo, mi piacerebbe qualche led che si illumina a comando. Però ce ne sono altri, anche più avveniristici, che consentono il collegamento di BitCoin al proprio corpo».

Ci sono altre persone in Italia con chip sottopelle?

«Sì. Per quanto riguarda quello che utilizzo per pagare dovrei essere il primo, ma ci sono esperienze anche precedenti alla mia, che risale al 2019. E poi ho due cari amici che hanno voluto fare l’installazione di chip simili ai miei. La cosa sta prendendo piede, anche se non ancora per il motivo per cui vorrei che un domani esistessero».

Qual è?

«Magari curare malattie neurodegenerative: ho visto un video di un chip infilato nel cranio che riusciva a risolvere quasi completamente il tremolio del Parkinson. Avendo avuto un nonno con la stessa malattia mi rendo conto del cambio di vita che potrebbe offrire una cosa del genere».

Quindi da un lato l’implicazione pratica, nella vita di tutti i giorni, e dall’altra i potenziali risvolti in campo medico.

«Esatto. Anche per questo motivo la divulgazione è importante, per far conoscere e rompere un tabù su qualcosa che faceva anche un po’ paura: gli obiettivi veri son questi, non tanto avere la lucina sottopelle, che può essere divertente. D’altronde non mi sembra giusto che il pacemaker, che è già un dispositivo installato sottopelle, sia sdoganato, mentre si abbia paura di varianti che rispettano lo stesso principio di fondo».

