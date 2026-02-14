Luogosanto, che rimonta Beffato il Castelsardo 

Luogosanto 2

Castelsardo 2

Luogosanto (4-3-3) : Barone, Ena (7’ st F. Occhioni), Zuddas (26’ st Abeltino), Stefanoni, N. Occhioni, Esteve Bola (25’ st Secchi), Ricciu, Mossa, Deriu, Cosseddu, Romero (37’ pt Pilo). In panchina Carta, Bua, Groppi, Uscidda, Demuro. Allenatore Madeddu.

Castelsardo (4-3-3) : Piana, Manca, Serna (42’ pt Tugulu), Corriale (38’ st Fadda), Ubertazzi, Abozzi, Mastino, Pinna, Vera Rubio, Asara, Dem (9’ st Sanna). In panchina Moroni, S. Serra, Ravot, M. Serra, Piras. Allenatore Nativi.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : primo tempo 21’ Dem, 38’ (r) Asara; secondo tempo 17’ e 43’ Mossa.

Note : espulso Stefanoni.

Luogosanto. Luogosanto e Castelsardo danno vita a una gara vibrante che i padroni di casa riacciuffano col cuore, in 10, nei minuti finali. Vantaggio ospite al 21’ con Dem che sfrutta al meglio un cross in area. Il raddoppio arriva al 38’ con Asara su rigore (e conseguente espulsione di Stefanoni). Il Luogosanto in 10 gioca all’arrembaggio e il Castelsardo ha il demerito di non chiudere la gara anche grazie a un Barone in splendida forma. Antonio Mossa sugli scudi è l’ultimo ad arrendersi e segna prima al 62’ con un gran tiro dalla distanza, poi pareggia all’88’ sfruttando il gran lavoro di Secchi: un punto d’oro visto l’uomo in meno.

