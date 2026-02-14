VaiOnline
Al Lacu.
15 febbraio 2026 alle 00:25

Luogosanto, che rimonta Beffato il Castelsardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Luogosanto 2

Castelsardo 2

Luogosanto (4-3-3) : Barone, Ena (7’ st F. Occhioni), Zuddas (26’ st Abeltino), Stefanoni, N. Occhioni, Esteve Bola (25’ st Secchi), Ricciu, Mossa, Deriu, Cosseddu, Romero (37’ pt Pilo). In panchina Carta, Bua, Groppi, Uscidda, Demuro. Allenatore Madeddu.

Castelsardo (4-3-3) : Piana, Manca, Serna (42’ pt Tugulu), Corriale (38’ st Fadda), Ubertazzi, Abozzi, Mastino, Pinna, Vera Rubio, Asara, Dem (9’ st Sanna). In panchina Moroni, S. Serra, Ravot, M. Serra, Piras. Allenatore Nativi.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : primo tempo 21’ Dem, 38’ (r) Asara; secondo tempo 17’ e 43’ Mossa.

Note : espulso Stefanoni.

Luogosanto. Luogosanto e Castelsardo danno vita a una gara vibrante che i padroni di casa riacciuffano col cuore, in 10, nei minuti finali. Vantaggio ospite al 21’ con Dem che sfrutta al meglio un cross in area. Il raddoppio arriva al 38’ con Asara su rigore (e conseguente espulsione di Stefanoni). Il Luogosanto in 10 gioca all’arrembaggio e il Castelsardo ha il demerito di non chiudere la gara anche grazie a un Barone in splendida forma. Antonio Mossa sugli scudi è l’ultimo ad arrendersi e segna prima al 62’ con un gran tiro dalla distanza, poi pareggia all’88’ sfruttando il gran lavoro di Secchi: un punto d’oro visto l’uomo in meno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 